Nicole Kidman lidera el misterio de 'La pareja perfecta' en el tráiler de la nueva serie de Netflix

Netflix |

Nicole Kidman no para. La actriz ganadora del Oscar ha encontrado un filón en la pequeña pantalla y lo está explotando al máximo. Tras saltar al medio con 'Top of the Lake' y 'Big Little Lies', encadenó thrillers como 'The Undoing' o 'Nine Perfect Strangers' y dramas como 'Roar', 'Expatriadas' o 'Special Ops: Lioness', demostrando así que la televisión se ha convertido en su nueva zona de confort. Y siguiendo ese sendero, su siguiente paso será unir fuerzas con Netflix para lanzar 'La pareja perfecta'.

Basada en la novela de Elin Hilderbrand, esta nueva serie de suspense tiene lugar en una boda que promete ser el mayor evento del verano en Nantucket. Sin embargo, cuando un cadáver aparece en la playa, todo el mundo se convierte en sospechoso de un crimen que podría guardar relación con una de las familias más poderosas de la zona.

Kidman forma parte de ese influyente clan, ya que da vida a la escritora Greer Garrison Winbury, la madre del novio. En el reparto también nos encontramos a Liev Schreiber, Eve Hewson, Dakota Fanning o Jack Reynor, que han sido dirigidos por Susanne Bier. 'La pareja perfecta' consta de seis episodios que verán la luz el 5 de septiembre en Netflix.