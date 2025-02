El sentimiento de culpa de Bayan en 'La isla de las tentaciones', analizado por un terapeuta de parejas

Adrián Chico |

Bayan y Eros mantienen una relación desde hace cuatro años, pero su entrada en 'La isla de las tentaciones' ha supuesto un punto de inflexión para la pareja, dado que ambos han sido infieles en las villas. Sin embargo, mientras que la relación de Eros se ha frenado por sus discrepancias con Érika, la de Bayan con Torres sigue adelante.

Cada vez que la participante ve imágenes de su novio llorando, asegura que no se cree el sufrimiento de él y se defiende afirmando que ella ha tenido que pasar por eso durante muchos años por las numerosas infidelidades de su pareja. ¿Pero esta falta de empatía a qué corresponde? Adrián Chico, psicólogo, sexólogo y terapeuta de parejas, analiza el comportamiento de Bayan cada vez que se ríe de su novio al verlo en las hogueras.

Según nos cuenta el experto, esta desconexión de su novio se debe a que siente "una culpa desgarradora" al verlo sufrir y llorar. Bayan quiere continuar su relación con Torres y seguir disfrutando de la experiencia, de modo que no asume la empatía para no privarse de esto. Por tanto, no muestra ninguna empatía y todo lo deriva a que Eros no sufre por ella, sino porque se ha quedado sin tentadora.