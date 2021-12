'Servant' recupera la anormalidad en el tráiler de la tercera temporada

Leanne sigue generando incertidumbre en el seno de la familia Turner en la tercera temporada de 'Servant', que se estrena el 21 de enero.

Apple TV

'Servant' no aligera el tono en el tráiler de su tercera temporada. Ambientada tres meses después del incendiario desenlace de la segunda entrega, la nueva tanda de episodios muestra la nueva vida de Sean y Dorothy una vez que Jericho ha regresado. El avance muestra fiestas infantiles, visitas a la feria e incluso inusuales paseos por la casa de los Turner, que ha sido la claustrofóbica ambientación en la que se ha apoyado hasta el momento.

No obstante, las sonrisas no tardan en torcerse cuando asoma la amenaza de la secta a la que pertenecía Leanne, quien se mantiene en Filadelfia a la espera de sufrir las consecuencias de sus rebeldes actos. Al final de la segunda temporada se avisaba de que se avecinaba una "guerra" y la sombría conversación de la joven con Sean al final del tráiler indica que este choque no tardará en producirse.

Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Nell Tiger Free y Rupert Grint repiten como el cuarteto protagonista de la ficción creada por Tony Basgallop, en la que M. Night Shyamalan se mantiene como director y productor ejecutivo. La tercera entrega arrancará su emisión en Apple TV+ a partir del 21 de enero de 2022, lanzando semanalmente sus nuevos episodios.