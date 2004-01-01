Telecinco ya promociona la décima edición de 'La isla de las tentaciones'

Mediaset España |

La nueva edición de 'La isla de las tentaciones' está a la vuelta de la esquina. Con su estreno previsto para antes de verano, el programa de parejas y solteros regresará a Telecinco con una nueva edición que promete una tentación "más poderosa que nunca" con Sandra Barneda al frente.

Ha sido la propia presentadora la encargada de comunicar la vuelta de 'La isla de las tentaciones' durante la primera entrega de 'Supervivientes: Conexión Honduras'. Tras acabar su última edición el pasado mes de enero, el programa afronta su décima temporada convertido en uno de los grandes buque insignia de la cadena de Mediaset España. Convertido en la cantera más importante de personajes de Telecinco, varios de sus exparticipantes han formado parte del casting en los dos realities que hasta el momento ha emitido la cadena en 2026 ('GH Dúo' y 'Supervivientes').

El programa producido por Cuarzo Producciones estrenó su primera temporada en enero de 2020 para suplir el hueco que dejó 'Gran Hermano' tras la fuga de anunciantes. Desde entonces, 'La isla de las tentaciones' ha sabido hacerse un hueco en la cultura popular española y momentos como el protagonizado por Montoya en la octava edición o el grito de 'Estefanía' de Christofer Guzmán se han difundido fácilmente por las redes sociales.