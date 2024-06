AMC+ |

'The Book of Carol' es el nombre que lleva por título la segunda temporada de 'The Walking Dead: Daryl Dixon', que llegará a España en octubre de 2024. La segunda parte de la serie protagonizada por Norman Reedus y Melissa McBride tendrá un total de seis episodios que se podrán ver en exclusiva en AMC+. El servicio de streaming ha desvelado el teaser de esta nueva temporada que llega en otoño.

'The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol' retomará los hechos de la primera temporada, siguiendo a los personajes de Daryl Dixon (Reedus) y Carol Peletier (McBride), que se enfrentarán a los demonios del pasado. Tal y como muestra el avance, en esta segunda parte él intentará regresar a casa desde Francia, mientras que ella hará lo posible por encontrar a su mejor amigo desaparecido en la ciudad de Freeport (Maine), algo que provocará tensión en el Nido. Y por si fuera poco, el movimiento de Genet (Anne Charrier) cogerá fuerza, por lo que Pouvoir vivirá una confrontación con la Unión de la Esperanza mientras trata de arrojar esperanza al futuro de Francia.

Esta segunda temporada está protagonizada, además de por Reedus y McBride, por Clémence Poésy, Louis Puech Scigliuzzi, Laika Blanc Francard, Charrier, Romain Levi y Eriq Ebouaney y cuenta con la producción ejecutiva del showrunner David Zabel, junto a Scott M. Gimple, Reedus, McBride, Greg Nicotero, Angela Kang, Brian Bockrath, Daniel Percival, Jason Richman y Steve Squillante.