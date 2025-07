'¡De viernes!' cesa sus emisiones por el verano hasta septiembre

Por Fernando S. Palenzuela |

La cita semanal de Telecinco con la crónica social y el corazón va a tener que esperar unas semanas. Tal y como ha anunciado Mediaset España,, de modo que el programa emite su última entrega de este curso televisivo en la noche del viernes 25 de julio.

La cadena ha tomado como opción dar un descanso a su equipo en el mes de menor consumo televisivo, por lo que '¡De viernes!' no regresará hasta septiembre. Aunque no han indicado la fecha exacta, lo más probable es que Beatriz Archidona y Santi Acosta abran la nueva temporada el 5 de septiembre. Por tanto, no ocurrirá como con otros formatos en donde se opta por una edición veraniega en la que los presentadores son sustituidos.

Santi Acosta consuela a Isa Pantoja en '¡De viernes!'

'¡De viernes!' despedirá su última entrega con más detalles de una de las noticias bomba de las últimas semanas: la ruptura entre Álvaro Escassi y Sheila Casas. El finalista de 'Supervivientes 2025' romperá su silencio para dar su versión de lo ocurrido con su exnovia, además de responder a todas sus parejas que lo han tachado de manipulador. También relacionado con el reality antes mencionado, confirmarán al primer concursante de 'Supervivientes All Stars', que concederá una entrevista.

Para cerrar la temporada, recibirán a Tamara, la hermana de Michu, quien desvelará el contenido del mensaje que Gloria Camila ha enviado a su madre. Coincidiendo con el regreso a los focos de Montoya, sus padres protagonizarán el "scoop" de la semana. Por último, aprovechando el lanzamiento de 'Superestar', Yurena acudirá a plató para recordar los años del Tamarismo.

Santi Acosta junto a Ángel Cristo en una de las entrevistas de '¡De viernes!'

Los datos de '¡De viernes!'

Telecinco se encuentra contento con el dato obtenido por '¡De viernes!' esta temporada, ya que ha supuesto un incremento de +0,8 puntos con respecto al curso televisivo anterior. En sus 50 programas emitidos, el formato de Mandarina ha cosechado un 12% y 900.000 espectadores de media.

El récord de temporada e histórico tuvo lugar el 25 de septiembre con la entrevista póstuma a Julián Muñoz, que logró un 19,9% y 1.195.000 espectadores. Respecto a la emisión más vista, fue el 18 de octubre con la exclusiva de la boda de Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia, que registró un 17,1% y 1.225.000 espectadores.