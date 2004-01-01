Tony Grox y Lucycalys, ganadores del Benidorm Fest 2026: "Vamos a tener custodia compartida con los premios"

Almudena M. Lizana |

La quinta edición del Benidorm Fest coronó a Tony Grox y Lucycalys gracias a su tema 'T amaré', una canción que quedó segunda en el jurado y cuarta en el voto demoscópico, pero que en los votos del público arrasó con el primer lugar.

Además de esta victoria, que conlleva un jugoso premio en metálico, Tony Grox y Lucycalys también se hicieron con el premio de Univision, por lo que viajarán a Miami para tener la oportunidad de grabar un single con uno de los productores más reconocidos de Latinoamérica. Tan solo un día después de llevarse la sirenita de oro, hablamos con la cantante y el productor gaditanos, que llevan Andalucía por bandera y demuestran que los sueños se cumplen.

Titulares de Tony Grox y LUCYCALYS