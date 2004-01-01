FormulaTV
ENTREVISTA

Tony Grox y Lucycalys, ganadores del Benidorm Fest 2026: "Vamos a tener custodia compartida con los premios"

Hablamos con la cantante y el productor gaditanos, que además de ganar el festival también han conseguido el premio de Univision.

6.047

Almudena M. LizanaPublicado: Lunes 16 Febrero 2026 12:28 (hace 5 horas)

La quinta edición del Benidorm Fest coronó a Tony Grox y Lucycalys gracias a su tema 'T amaré', una canción que quedó segunda en el jurado y cuarta en el voto demoscópico, pero que en los votos del público arrasó con el primer lugar.

Además de esta victoria, que conlleva un jugoso premio en metálico, Tony Grox y Lucycalys también se hicieron con el premio de Univision, por lo que viajarán a Miami para tener la oportunidad de grabar un single con uno de los productores más reconocidos de Latinoamérica. Tan solo un día después de llevarse la sirenita de oro, hablamos con la cantante y el productor gaditanos, que llevan Andalucía por bandera y demuestran que los sueños se cumplen.

Titulares de Tony Grox y LUCYCALYS

  • "Estoy flipando, la verdad, me da cosa creérmelo"
  • "Estaba muy guapo el meme de la Falete bailando 'T Amaré'"
  • "Ha sido un sueño trabajar con Sergio Jaén, todavía no nos lo creemos"
  • "Tanto Sergio como Borja y los bailarines han sido unos pedazos de profesionales"
  • "Vamos a tener custodia compartida con los premios"
  • "Trabajar con Tainy en Miami sería una locura, pero sería soñar muchísimo"
  • "Estamos trabajando en un EP juntos y Tony Grox está trabajando en su EP 'La juerga' donde estará 'T amaré'"

