Audiencias Martes 19 de Mayo de 2026
14,2%
11,8%
9,1%
7,3%
6,3%
3,6%
2,3%
2,2%
2,1%
1,7%
1,6%
1,6%
1,6%
1,5%
1,4%
1,4%
1,2%
1,1%
0,9%
0,8%
0,8%
0,4%
0,4%
0,3%
0,0%
0,0%
Tras conocerse la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por parte de la Audiencia Nacional, Atresmedia decidió modificar a última hora la programación de laSexta y retirar la emisión prevista de 'Cara al show' para apostar por un especial informativo de 'El objetivo' con Ana Pastor al frente. Sin embargo, el cambio no consiguió atraer al público esperado.
El especial 'El Objetivo: Zapatero' se conforma con un 4,7% de cuota de pantalla y 307.000 espectadores, quedándose muy por debajo de los datos habituales del formato de Marc Giró, que promedia un 7% de share en sus cuatro emisiones. La apuesta informativa pierde así 2,3 puntos respecto a la media del programa sustituido.
- Delta Goodrem: "Eclipse" en el Festival de Eurovisión 2026
- Chris Martin presenta el "half time show" del Mundial 2026
- El multiverso llega a 'The Big Bang Theory' con 'Stuart no consigue salvar el universo' en HBO
- El universo de 'La Casa de Papel' sigue vivo tras el final de 'Berlín'
- Teaser tráiler de 'Elle', precuela de 'Una rubia muy legal'
- Trailer oficial de 'Berlín y la dama del armiño' de Netflix
- Canción ganadora de Eurovisión 2026: DARA con "Bangaranga" por Bulgaria
- Tráiler de la tercera temporada de 'The Walking Dead: Dead City' de AMC+
La principal beneficiada del movimiento es 'Al cielo con ella' en La 1, que aprovecha la debilidad de la oferta de laSexta para firmar un 9,1% de cuota de pantalla y 706.000 espectadores. El espacio logra así su segunda mejor cuota desde su paso a La 1, el pasado 14 de abril, y mantiene prácticamente intacto su número de seguidores de la semana anterior.
Quien sí consigue sacar partido de la actualidad política es Cuatro, que firma una de sus mejores noches de las últimas semanas. Ya en el access prime time, 'Horizonte' destaca con un gran 9,7% de share, mejorando 1,7 puntos respecto a la semana pasada. Después, 'Código 10' también se dispara hasta el 8,9% de cuota de pantalla y supera el medio millón de espectadores, creciendo 2,3 puntos en solo siete días.
En cuanto al liderazgo de la noche, vuelve a ser para 'Supervivientes: Tierra de nadie', que anota un 13,3% de cuota de pantalla. Aun así, el reality de Telecinco se ve afectado por la fuerte competencia informativa y pierde 1,7 puntos respecto a la semana anterior. La segunda posición es para 'En tierra lejana' en Antena 3, que mejora un punto en una semana y continúa consolidándose como una de las ofertas más sólidas del prime time.
En el access prime time, 'El hormiguero' mantiene el liderazgo con un 13,9% de share, pero destaca especialmente la subida de 'La revuelta' con la visita de Mercedes Milá, que mejora 1,6 puntos respecto a su anterior emisión. Por su parte, 'El intermedio' vuelve a sufrir en laSexta y se queda 3,1 puntos por debajo del programa de Iker Jiménez, además de perder 1,8 puntos en comparación con hace siete días.
Prime time
La revuelta 1.535.000 12,6%
Al cielo con ella706.000 9,1%
Trivial Pursuit524.000 4,9%
Cifras y letras678.000 5,4%
Versión española presentación 302.000 3,1%
Versión española 361.000 3,4%
Versión española coloquio 165.000 2,2%
El hormiguero 1.707.000 13,9%
En tierra lejana833.000 11,5%
First Dates487.000 4,5%
Horizonte1.183.000 9,7%
Código 10541.000 8,9%
First Dates992.000 8,0%
Supervivientes: Tierra de nadie820.000 13,3%
laSexta clave454.000 4,6%
El intermedio814.000 6,6%
Especial El Objetivo: Zapatero307.000 4,7%
Late night
- "Viva la vida" no convence en el late night y empeora a "La lista de los deseos" (-1,7)
- 'En tierra lejana' mejora un punto en siete días
- 'En el punto de mira' sube dos puntos en una semana
El cine que somos 108.000 3,3%
La noche en 24h: portada 50.000 3,1%
El avión de las novias79.000 1,7%
Apocalipsis de la antigüedad 42.000 1,7%
Conciertos Radio 3 27.000 1,7%
En tierra lejana239.000 7,6%
Sportium Game Show67.000 4,1%
En el punto de mira 107.000 5,9%
Gran Madrid Show115.000 6,6%
Equipo de investigación 76.000 3,7%
Sobremesa y tarde
- 'Malas lenguas' se queda por debajo del 10% y cae ocho décimas en siete días
- 'Todo es mentira' sube y consigue destacar en la tarde de cuatro (+1,3)
- 'Pasapalabra' sigue fuerte en Antena 3 aunque cede cuatro décimas
Directo al grano810.000 10,0%
Valle Salvaje715.000 10,7%
La promesa826.000 12,3%
Malas lenguas698.000 9,8%
Aquí la Tierra1.056.000 12,5%
Saber y ganar648.000 7,1%
Grandes documentales359.000 4,6%
Maravillas inmortales de la Tierra 373.000 4,6%
Curiosidades naturales de David Attenborough 325.000 4,5%
Malas lenguas417.000 6,2%
Sukha114.000 1,6%
Trivial Pursuit145.000 1,7%
Sueños de libertad1.184.000 13,7%
Y ahora Sonsoles712.000 10,3%
Pasapalabra1.536.000 18,8%
Todo es mentira675.000 8,5%
Lo sabe, no lo sabe449.000 6,7%
El tiempo justo621.000 7,9%
El diario de Jorge584.000 8,7%
¡Allá tú!754.000 9,5%
Zapeando469.000 5,6%
Más vale tarde407.000 6,0%
Mañana
- 'Espejo público' sube con la imputación de Zapatero 1,7 puntos respecto al pasado martes
- 'La hora de La 1' también mejora 1,4 puntos con la noticia del día
- 'El programa de Ana Rosa' se ve perjudicado por el aumento del interés en sus competidores (-0,5)
La hora de La 1382.000 19,3%
Mañaneros 360485.000 15,7%
Mañaneros 360860.000 10,4%
Pueblo de Dios 23.000 2,4%
Arqueomanía 18.000 1,4%
Belleza septentrional 30.000 1,6%
Agrosfera53.000 2,6%
Aquí hay trabajo36.000 1,7%
La aventura del saber16.000 0,7%
Stanley Tucci recorriendo Italia 36.000 1,5%
Hoteles gourmet37.000 1,5%
El western de La 2 66.000 2,1%
El cazador134.000 2,2%
El cazador252.000 2,8%
Espejo Público363.000 14,3%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 751.000 15,6%
La ruleta de la suerte1.595.000 21,5%
Love Shopping TV9.000 1,0%
¡Toma salami! 18.000 1,4%
Alerta Cobra 39.000 2,1%
Alerta Cobra 54.000 2,7%
Alerta Cobra 55.000 2,6%
En boca de todos272.000 8,8%
La mirada crítica152.000 8,4%
El programa de AR272.000 11,9%
Vamos a ver367.000 11,0%
El precio justo620.000 9,2%
Aruser@s El Humorning157.000 10,8%
Aruser@s245.000 11,3%
Al rojo vivo318.000 8,6%
Informativos
La sobremesa del martes deja un panorama de contrastes respecto a hace siete días. Antena 3 sigue mandando con claridad, pero esta semana 'Antena 3 noticias 1' da un salto notable tras la imputación de Zapatero: sube hasta el 24,4%, +3,5 puntos más que el martes anterior. En el lado opuesto, La 1 acusa el retroceso más llamativo: 'Telediario 1' cae 1,5 puntos, del 15,2% al 13,7%, y pierde más de 140.000 espectadores en una semana. 'Informativos Telecinco 15:00' también afloja ligeramente, bajando del 9,8% al 9,2%, mientras 'Noticias Cuatro 1' es de los pocos que mejoran en la franja, sumando +0,6 puntos hasta el 8,3%.
La noche reproduce el mismo esquema de ganadores y perdedores. 'Antena 3 noticias 2' escala hasta el 21,0%, +2,4 puntos sobre el martes pasado, y amplía su dominio sobre el resto. 'Telediario 2' aguanta en el 13,5% y suma medio punto respecto a hace una semana, lo que supone uno de los pocos datos positivos para La 1 en la jornada. 'Informativos Telecinco 21:00' es quien más cede en la noche: pierde 0,2 puntos y baja de 888.000 a 790.000 espectadores. 'laSexta noticias 20h', en cambio, mejora +0,7 puntos hasta el 8,0%, un pequeño repunte que le permite cerrar la semana con mejor tono que la anterior.
Informativo territorial 1732.000 11,6%
Telediario 11.280.000 13,7%
Informativo territorial 21.072.000 11,7%
Telediario 21.397.000 13,5%
Noticias de la mañana257.000 14,5%
Antena 3 noticias 12.290.000 24,4%
Antena 3 noticias 22.200.000 21,0%
Noticias Cuatro 1600.000 8,3%
El desmarque cuatro 1401.000 4,4%
Noticias Cuatro 2437.000 5,7%
El matinal102.000 9,0%
Informativos Telecinco 15:00860.000 9,2%
Informativos Telecinco 21:00790.000 7,7%
laSexta noticias 14h736.000 8,7%
laSexta noticias:jugones569.000 6,0%
laSexta noticias 20h617.000 8,0%