Por Redacción |

Tras conocerse la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por parte de la Audiencia Nacional, Atresmedia decidió modificar a última hora la programación de laSexta y retirar la emisión prevista de 'Cara al show' para apostar por un especial informativo de 'El objetivo' con Ana Pastor al frente. Sin embargo, el cambio no consiguió atraer al público esperado.

El especial 'El Objetivo: Zapatero' se conforma con un 4,7% de cuota de pantalla y 307.000 espectadores, quedándose muy por debajo de los datos habituales del formato de Marc Giró, que promedia un 7% de share en sus cuatro emisiones. La apuesta informativa pierde así 2,3 puntos respecto a la media del programa sustituido.

La principal beneficiada del movimiento es 'Al cielo con ella' en La 1, que aprovecha la debilidad de la oferta de laSexta para firmar un 9,1% de cuota de pantalla y 706.000 espectadores. El espacio logra así su segunda mejor cuota desde su paso a La 1, el pasado 14 de abril, y mantiene prácticamente intacto su número de seguidores de la semana anterior.

Quien sí consigue sacar partido de la actualidad política es Cuatro, que firma una de sus mejores noches de las últimas semanas. Ya en el access prime time, 'Horizonte' destaca con un gran 9,7% de share, mejorando 1,7 puntos respecto a la semana pasada. Después, 'Código 10' también se dispara hasta el 8,9% de cuota de pantalla y supera el medio millón de espectadores, creciendo 2,3 puntos en solo siete días.

En cuanto al liderazgo de la noche, vuelve a ser para 'Supervivientes: Tierra de nadie', que anota un 13,3% de cuota de pantalla. Aun así, el reality de Telecinco se ve afectado por la fuerte competencia informativa y pierde 1,7 puntos respecto a la semana anterior. La segunda posición es para 'En tierra lejana' en Antena 3, que mejora un punto en una semana y continúa consolidándose como una de las ofertas más sólidas del prime time.

En el access prime time, 'El hormiguero' mantiene el liderazgo con un 13,9% de share, pero destaca especialmente la subida de 'La revuelta' con la visita de Mercedes Milá, que mejora 1,6 puntos respecto a su anterior emisión. Por su parte, 'El intermedio' vuelve a sufrir en laSexta y se queda 3,1 puntos por debajo del programa de Iker Jiménez, además de perder 1,8 puntos en comparación con hace siete días.

Pablo Motos entrevista a Marcos Llorente en 'El hormiguero'

Prime time

La 1

La revuelta Mercedes Milá 1.535.000 12,6% Al cielo con ella706.000 9,1%

La 2

Trivial Pursuit524.000 4,9% Cifras y letras678.000 5,4% Versión española presentación Calladita 302.000 3,1% Versión española Calladita 361.000 3,4% Versión española coloquio Calladita 165.000 2,2%

Antena 3

El hormiguero Marcos Llorente 1.707.000 13,9% En tierra lejana833.000 11,5%

Cuatro

First Dates487.000 4,5% Horizonte1.183.000 9,7% Código 10541.000 8,9%

Telecinco

First Dates992.000 8,0% Supervivientes: Tierra de nadie820.000 13,3%

laSexta

laSexta clave454.000 4,6% El intermedio814.000 6,6% Especial El Objetivo: Zapatero307.000 4,7%

Pablo Chiapella en "Viva la vida"

Late night

"Viva la vida" no convence en el late night y empeora a "La lista de los deseos" (-1,7)

'En tierra lejana' mejora un punto en siete días

'En el punto de mira' sube dos puntos en una semana

La 1

El cine que somos Viva la vida (2018) 108.000 3,3% La noche en 24h: portada José Antonio Martín Pallín 50.000 3,1%

La 2

El avión de las novias79.000 1,7% Apocalipsis de la antigüedad Los jemeres: los reyes de Angkor Wat 42.000 1,7% Conciertos Radio 3 Rel McCoy 27.000 1,7%

Antena 3

En tierra lejana239.000 7,6% Sportium Game Show67.000 4,1%

Cuatro

En el punto de mira Aprobar sin estudiar 107.000 5,9%

Telecinco

Gran Madrid Show115.000 6,6%

laSexta

Equipo de investigación El virus del crucero 76.000 3,7%

Adriano baja por la escalera en 'La promesa'

Sobremesa y tarde

'Malas lenguas' se queda por debajo del 10% y cae ocho décimas en siete días

'Todo es mentira' sube y consigue destacar en la tarde de cuatro (+1,3)

'Pasapalabra' sigue fuerte en Antena 3 aunque cede cuatro décimas

La 1

Directo al grano810.000 10,0% Valle Salvaje715.000 10,7% La promesa826.000 12,3% Malas lenguas698.000 9,8% Aquí la Tierra1.056.000 12,5%

La 2

Saber y ganar648.000 7,1% Grandes documentales359.000 4,6% Maravillas inmortales de la Tierra La bahía de Ha Long 373.000 4,6% Curiosidades naturales de David Attenborough Animales Frankenstein 325.000 4,5% Malas lenguas417.000 6,2% Sukha114.000 1,6% Trivial Pursuit145.000 1,7%

Antena 3

Sueños de libertad1.184.000 13,7% Y ahora Sonsoles712.000 10,3% Pasapalabra1.536.000 18,8%

Cuatro

Todo es mentira675.000 8,5% Lo sabe, no lo sabe449.000 6,7%

Telecinco

El tiempo justo621.000 7,9% El diario de Jorge584.000 8,7% ¡Allá tú!754.000 9,5%

laSexta

Zapeando469.000 5,6% Más vale tarde407.000 6,0%

Mañana

'Espejo público' sube con la imputación de Zapatero 1,7 puntos respecto al pasado martes

'La hora de La 1' también mejora 1,4 puntos con la noticia del día

'El programa de Ana Rosa' se ve perjudicado por el aumento del interés en sus competidores (-0,5)

La 1

La hora de La 1382.000 19,3% Mañaneros 360485.000 15,7% Mañaneros 360860.000 10,4%

La 2

Pueblo de Dios Ucrania, la trinchera invisible 23.000 2,4% Arqueomanía El robo de Aratis 18.000 1,4% Belleza septentrional La magia de bosques y páramos 30.000 1,6% Agrosfera53.000 2,6% Aquí hay trabajo36.000 1,7% La aventura del saber16.000 0,7% Stanley Tucci recorriendo Italia Una ciudad rebelde 36.000 1,5% Hoteles gourmet37.000 1,5% El western de La 2 Un hombre y un colt 66.000 2,1% El cazador134.000 2,2% El cazador252.000 2,8%

Antena 3

Espejo Público363.000 14,3% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Alubias blancas con chorizo y jamón 751.000 15,6% La ruleta de la suerte1.595.000 21,5%

Cuatro

Love Shopping TV9.000 1,0% ¡Toma salami! ¿Pero qué invento es este? 18.000 1,4% Alerta Cobra Los mejores últimos días 39.000 2,1% Alerta Cobra El legado 54.000 2,7% Alerta Cobra El legado (2ª parte) 55.000 2,6% En boca de todos272.000 8,8%

Telecinco

La mirada crítica152.000 8,4% El programa de AR272.000 11,9% Vamos a ver367.000 11,0% El precio justo620.000 9,2%

laSexta

Aruser@s El Humorning157.000 10,8% Aruser@s245.000 11,3% Al rojo vivo318.000 8,6%

Informativos

La sobremesa del martes deja un panorama de contrastes respecto a hace siete días. Antena 3 sigue mandando con claridad, pero esta semana 'Antena 3 noticias 1' da un salto notable tras la imputación de Zapatero: sube hasta el 24,4%, +3,5 puntos más que el martes anterior. En el lado opuesto, La 1 acusa el retroceso más llamativo: 'Telediario 1' cae 1,5 puntos, del 15,2% al 13,7%, y pierde más de 140.000 espectadores en una semana. 'Informativos Telecinco 15:00' también afloja ligeramente, bajando del 9,8% al 9,2%, mientras 'Noticias Cuatro 1' es de los pocos que mejoran en la franja, sumando +0,6 puntos hasta el 8,3%.

La noche reproduce el mismo esquema de ganadores y perdedores. 'Antena 3 noticias 2' escala hasta el 21,0%, +2,4 puntos sobre el martes pasado, y amplía su dominio sobre el resto. 'Telediario 2' aguanta en el 13,5% y suma medio punto respecto a hace una semana, lo que supone uno de los pocos datos positivos para La 1 en la jornada. 'Informativos Telecinco 21:00' es quien más cede en la noche: pierde 0,2 puntos y baja de 888.000 a 790.000 espectadores. 'laSexta noticias 20h', en cambio, mejora +0,7 puntos hasta el 8,0%, un pequeño repunte que le permite cerrar la semana con mejor tono que la anterior.

La 1

Informativo territorial 1732.000 11,6% Telediario 11.280.000 13,7% Informativo territorial 21.072.000 11,7% Telediario 21.397.000 13,5%

Antena 3

Noticias de la mañana257.000 14,5% Antena 3 noticias 12.290.000 24,4% Antena 3 noticias 22.200.000 21,0%

Cuatro

Noticias Cuatro 1600.000 8,3% El desmarque cuatro 1401.000 4,4% Noticias Cuatro 2437.000 5,7%

Telecinco

El matinal102.000 9,0% Informativos Telecinco 15:00860.000 9,2% Informativos Telecinco 21:00790.000 7,7%

laSexta

laSexta noticias 14h736.000 8,7% laSexta noticias:jugones569.000 6,0% laSexta noticias 20h617.000 8,0%

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