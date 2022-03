Rose Leslie y Theo James son los protagonistas de 'La mujer del viajero en el tiempo', la serie original de HBO que se estrena en mayo.

HBO

El tráiler de 'La mujer del viajero en el tiempo' presenta el conflicto del matrimonio protagonista, que está marcado por el complejo don de Henry (Theo James). Además de mostrar cómo afecta su capacidad de viajar en el tiempo, sobre la cual no tiene ningún tipo de control, la ficción de HBO nos muestra el punto de vista de Claire (Rose Leslie), que tiene que convivir con las escapadas aleatorias de su marido.

"Me casé con un viajero en el tiempo, es complicado", reconoce Claire en el cierre del adelanto, demostrando que la ficción creada por Steven Moffat a partir de la novela de Audrey Niffenegger afrontará esta extraña condición con pinceladas de humor, aunque no se renegará de la parte trágica que conlleva para Henry. Y es que el poder viajar en el tiempo no le convierte en un superhéroe, sino más bien en un preso de unos saltos que le arrastran a diferentes eras.

Desmin Borges, Natasha Lopez, Josh Stamberg, Kate Siegel y Jaime Ray Newman completan el reparto de la serie, que ha sido dirigida por David Nutter, realizador de algunos de los capítulos más memorables de 'Juego de Tronos'. El estreno de 'La mujer del viajero en el tiempo' tendrá lugar en mayo.