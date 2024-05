Por Fernando S. Palenzuela |

Los concursantes de 'Supervivientes 2024' llevan ya más de 50 días sufriendo la falta de comida, la exigencia de las pruebas y las duras condiciones climáticas de los Cayos Cochinos. El agotamiento forma parte de su día a día y esto en ocasiones provoca algún que otro susto, como el que ha vivido Playa Olimpo tras el desvanecimiento de Gorka Ibarguren.

Los concursantes de 'Supervivientes 2024' socorren a Gorka Ibarguren tras su desmayo

Durante la emisión de ' Supervivientes: Última hora ' del martes 30 de abril, Laura Madrueño informaba de que el exparticipante de ' El conquistador . En las imágenes se veía cómo el concursante estaba asomado a la ventana que conecta las dos playas Aurah Ruiz , la primera en verlo, lo llama y se dirige hacia él para socorrerlo.

Con ayuda de Blanca Manchón, la influencer le pone las piernas en alto para tratar de paliar la bajada de tensión de su compañero. "Estoy bien, me ha dado un mareo", aseguraba mientras le ofrecían isotónico. "Sí, pero para que tú te quejes es que te estás medio muriendo", comentaba la deportista. El líder del equipo agradecía a sus compañeras los cuidados y pedía estar un rato a la sombra hasta que se encontrara mejor. "Me siento un poco mal por que estéis todos aquí así", lamentaba. Un poco después, Arkano lo ayudaba a levantarse: "Como los de 'The Walking Dead', ¿eh?".

No es el primer susto

El mareo de Gorka sucede tan solo unos pocos días después de que saltaran las alarmas por el picotazo de un escorpión. El vasco sufrió el aguijón del animal en su mano y rápidamente pidió que viniera el médico ante el miedo a que el incidente pudiera tener graves consecuencias. Sin embargo, el doctor le aseguró que no era venenoso mientras procedía a curarle la parte afectada.