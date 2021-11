Tráiler de 'Los Fraguel: La diversión continúa', el regreso de la serie de Jim Henson

Los personajes de la serie infantil 'Los Fraguel' regresan con 'La diversión continúa', que se estrena el 21 de enero en Apple TV+.

Apple TV+

Apple TV+ vuelve a confiar en 'Fraggle Rock' para expandir su catálogo infantil. Si el año pasado el gigante tecnológico lanzaba un recopilatio de cortometrajes bajo el subtítulo 'Rock On!', en 2022 veremos la continuación en forma de una serie más tradicional: 'Los Fraguel: La diversión continúa'. Este título verá la luz el 21 de enero del próximo año y contará con 13 episodios, que han sido producidos por The Jim Henson Company y New Regency.

Por lo tanto, la firma de Henson se mantendrá viva, mezclando números musicales con un sentido del humor muy característico, que casarán de nuevo de la mano de Rosi, Bombo y compañía. A todo eso hay que sumar los elementos mágicos que tiñen cada una de las aventuras de los protagonistas, los cuales tratarán de transmitir valores positivos al público más joven de la casa.

En concreto, la producción corre a cargo de Lisa Henson, Halle Stanford, Michael Schaefer, Yariv Milchan, Dave Goetz, Karen Prell y John Tartaglia, quien colaboró asiduamente con Henson. Por su parte, Matt Fusfeld Alex Cuthbertson también ejercen de productores ejecutivos, aparte de desempeñar la labor de showrunners, controlando por tanto las riendas creativas de esta serie con un espíritu tan nostálgico.