'It: Bienvenidos a Derry' ya tiene mes de estreno en HBO Max

, la precuela televisiva del universo de 'It',, por lo que se podrá disfrutar en la época de Halloween. Ambientada décadas antes de los sucesos de las películas dirigidas por Andy Muschietti a partir de la obra de Stephen King, esta serie original de HBO promete sumergirnos de nuevo en el escalofriante pueblo de Derry.

La ficción está basada en la novela del maestro del terror y amplía el universo cinematográfico que conocimos en 'It' (2017) e 'It: Capítulo 2' (2019). El propio Andy Muschietti vuelve para dirigir varios episodios de la serie y ejercer como productor ejecutivo junto a Barbara Muschietti. Ambos han desarrollado el proyecto junto a Jason Fuchs, quien firma el guion del primer episodio y comparte labores de showrunner con Brad Caleb Kane.

'It: Bienvenidos a Derry' sembrará el terror entre el público de HBO Max

La precuela explorará los orígenes del mal que acecha al pueblo y el nacimiento del aterrador Pennywise. Bill Skarsgård retomará su icónico papel como el payaso bailarín. Además, está confirmado que el tono será igual de inquietante y oscuro que en las entregas cinematográficas. La serie combinará historias de nuevos personajes con referencias directas al material original.

Con un equipo de producción de primer nivel y el respaldo de Warner Bros. Television, 'It: Bienvenidos a Derry' apunta a convertirse en uno de los grandes estrenos del año. Aún no se ha revelado todos los detalles, pero el proyecto ya genera gran expectación entre los seguidores de King y del terror en pantalla. A medida que se acerque octubre, se esperan más adelantos sobre una historia que promete ponernos los pelos de punta. Porque en Derry, el miedo nunca duerme.

'It: Bienvenidos a Derry' explorará los orígenes de Pennywise

El epicentro del horror en la obra de Stephen King

Derry no es solo el escenario de 'It', sino uno de los lugares ficticios más recurrentes y siniestros del universo de Stephen King. Este pueblo de Maine aparece en más de una decena de sus obras, como 'Insomnia', 'El cazador de sueños' o '22/11/63', todas conectadas por una atmósfera enrarecida donde lo sobrenatural convive con el mal cotidiano. En la nueva precuela del universo 'It', la serie aprovechará esa mitología expandida para enriquecer el relato y mostrar que el terror en Derry no comenzó con Pennywise... ni terminará con él.