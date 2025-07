Melani gana 'TCMS 12': "No elegí a María Callas porque la tengo en un pedestal y no podría hacerlo como ella"

Por Sergio Navarro |

Desde la primera gala donde sorprendió como Celine Dion, muchos ya pronosticamos que Melani García sería la ganadora de ' Tu cara me suena '. Y es que, sin duda, conforme avanzaban las galas, quedaba claro que esta era su edición.durante la temporada y ha compaginado el programa con los estudios para la PAU.

Habiendo dejado un fin de semana de por medio para que descanse y asimile todo lo vivido, llega el momento de que hablemos desde FormulaTV con ella, con la ganadora de 'Tu cara me suena 12' y que nos cuente cómo ha vivido toda la edición y todos los detalles y curiosidades que quiera.

Melani García sostiene su premio como ganadora de 'TCMS 12', junto a Manel Fuentes

Ya en la primera gala que ganaste, tanto público como compañeros dijeron que serías la ganadora de la edición. ¿Ha hecho eso meterte más presión para mantener el listón alto?

No mucho, la verdad, porque es que al final, yo creo que ni yo ni ninguno de mis compañeros lo veíamos como una competición, como un concurso, porque al final, como estás ahí dentro tantas horas, no es lo mismo que en la tele, que se ve más concurso, con notas. Al final nosotros íbamos a disfrutar. Además, tener la oportunidad de estar en ese pedazo del programa, pues ya con eso yo disfrutaba un montón. Y cuando la gente me decía eso, pues yo decía "Oye, gracias, pero que no era mi objetivo". Mi objetivo era hacerlo bien en las galas, hacerlo lo mejor que podía, esforzarme al máximo y ya que saliera como saliera. Nunca había tenido así en la mente querer ganar. Con estar ahí, yo ya soy la más contenta del mundo.

Para recordar algunas de tus actuaciones, ¿de cuál de todas estás más orgullosa?

Yo creo que a la gente le gustó mucho Shakira, pero yo no la había visto parra tanto, porque claro, al final yo soy yo y estoy acostumbrada a mi voz. Igual me escucho más a mí, pero de repente a la gente le encantó Shakira y yo me quedé flipando y qué bien. Pero a mí me gustó mucho Cranberries, porque todavía no había hecho así una, como con guitarra eléctrica, así más de rock, que era bastante diferente a las que había estado haciendo y me apetecía mucho hacer una así más diferente. Y no sé, esa me gustó mucho.

Igual ya me has respondido con lo de Shakira, pero ¿cuál es con la que más te sorprendió más ganar?

Pues la que más me sorprendió ganar era Shakira, porque me acuerdo que Ana Guerra no paraba de decirme desde que me escuchó los ensayos que iba a ganar la gala. Y yo decía: "Qué va". Yo no la veía potente, yo qué sé, de pegar saltos. Y decía: "No, no, ya verás" y yo: "Qué va, qué va". Y de repente cuando dicen: "12, 12, 12 y ganas". ¿Perdón? No me lo esperaba para nada. Y esa es la que más me sorprendió, bueno, en general todas, pero esa es como la que más dije: "¡Hala!".

¿Y con qué actuación te quedaste con ganas de ganar?

Una que me gustó mucho era Natalia Jiménez, no de ganar, pero por las notas. Como estaba empezando, luego ya nos fuimos acostumbrando a las notas, pero al principio sí que me hizo pensar que lo había hecho mal. Luego ya no; me explicaron que es que hay que poner una nota y ya está.

Melani García, en su imitación de Anne Hathaway en 'Los miserables', en la final de 'Tu cara me suena'

Para la final elegiste a Anne Hathaway en 'Los miserables' y fue increíble. ¿Por qué apostaste por esta actuación y por qué no elegiste a tu admirada María Callas?

La elegí porque era una canción que me traía muchísimos recuerdos. Se vio en el programa que fue la canción con la que me presenté a mi primer concurso en un karaoke de Valencia. Entonces me parecía como un homenaje bonito volverla a hacer después de diez años, otra vez en un concurso.

El tema de María Callas tuve unas semanas para pensarlo desde que me eligieron primera finalista. En mi primer pensamiento dije: "Una ópera, María Callas y ya está". Pero claro, me da como tanto respeto decir "voy a ser María Callas y voy a cantar igual que ella"... Nunca lo podría hacer, porque me da tantísimo respeto ella, que sí, puedo cantar alguna canción de ella, pero con mi voz. Hacerlo como ella nunca podría. La tengo en un pedestal y es mi cantante favorita. Además, quería hacer como algo para no repetirme de todos los sonidos que he ido haciendo cuál no he hecho todavía. Y dije: un musical. ¿Y cuál es mi favorito? ¡Los miserables!

¿Cómo has vivido el cariño del público en plató, que muchas noches te entregaba su 12?

Increíble, yo lo vivía increíble. Tú te metes en una actuación, estás como en tu burbuja y de repente se acaba la canción y todo el mundo te alaba. Te quedas en shock. Y luego la cantidad de mensajes que me llegaban o en mi pueblo que hicieron la final y al día siguiente me hicieron un recibimiento. Yo casi me emocioné porque ves ahí todas las pancartas de las niñas o los padres que me decían: "Es que eres un ejemplo para nuestras hijas". Eso es con lo que más me quedo de todo el programa. Ser un ejemplo para una generación de que me sigan o de que a la gente le guste mi voz, pues eso es con lo que más me quedo.

Ha habido galas que has ganado gracias al desempate del público. ¿Te daba pena cuando veías que no ganaban otros?

Sí, me pasó, sobre todo en la gala de Goyo. Se ha llevado muchísimos 12 porque lo hizo increíble. Yo, como fanática de Eurovisión, tenía muchas ganas de ver cómo hacía de Tommy Cash. Y me dijo: "Me lo he estudiado como tú. Me he visto el vídeo muchas veces". Y claro, cuando de repente dan el 12 se me ve diciendo: "Nooo". Que gracias por el público, obviamente, pero es que yo soy tan fan, y lo había hecho tan bien Goyo, que luego le di el premio por eso, porque se lo merecía muchísimo. Hizo cada gesto clavado, me encantó.

¿Qué tal viste el puesto de Esperansa Grasia? De sexta clasificada, a ser finalista y a quedar segunda...

Sí, sí, sí, súper bien. La verdad es que el gesto de Bertín fue súper bonito, porque dijo: "Yo como ya tengo mi carrera, pues le doy la oportunidad a la gente que está empezando". Así que súper bien. Y yo súper contenta de las dos valencianas, las dos ahí, haciendo un concurso súper chulo.

Los compañeros alzan a Melani García tras su victoria en 'Tu cara me suena 12'

Exacto, fue muy bonito que fuerais dos valencianas las que estuvierais en esa final, en un año tan complicado para la Comunidad Valenciana.

Sí, sí, sí, fue súper bonito. Pero además eso de que cada gala se pudiera donar 3.000 euros, sabías que siempre iba para una buena causa. Yo, en mi caso, al final he donado 12.000 euros a la Dana. En la final no lo dijimos, porque como era en directo, no le dio tiempo a Manel a preguntarme, pero el premio iba a 6.000 euros para la Dana, y luego 3.000 a cada compañero, para cada uno su fundación. De hecho, fui a visitar la Fundación Horta Sud hace poco para ver cómo era y fueron majísimos. Tienen millones de proyectos, están haciendo de todo, abriendo escuelas otra vez... Así que yo súper contenta de que el dinero vaya para ellos.

Viendo el gran apoyo que estaba teniendo, quedando por encima de Gisela, Ana Guerra y Mikel Herzog Jr, ¿llegó a pasar por tu cabeza en el último instante que Esperansa podría ser la ganadora de la edición?

Hombre, yo me lo esperaba, porque son artistazos mis compañeros, pero claro, es que no puedes hacer nada frente a 3 millones de seguidores. Yo pensaba que ganaba ella, te lo juro. Me llevé una sorpresa porque digo: ¿Cómo? Si no tengo ni una parte así de la que tiene ella, de la cantidad de seguidores. Mikel también hizo una canción brutal; Ana se pareció muchísimo; Gisela, con una voz ahí súper bonita... Yo creo que cualquiera se lo merecía, pero incluso gente que no estaba en la final también lo hubieran hecho increíble. Así que, nada, me llevé una sorpresa y súper feliz yo, súper contenta.

Para acabar, ¿cómo fue esa recepción en l'Eliana que comentabas antes?

Fue súper bonita, súper bonita. Fue el día siguiente, que no había dormido casi nada, porque nos acostamos como a las 5 de la mañana del día de la final. Es que luego había fiesta y claro, no nos queríamos despedir y estábamos ahí todos juntitos. Pero nada, fue súper bonito Incluso me tocó la banda del pueblo, la unión musical, porque me querían hacer un homenaje porque yo empecé a estudiar ahí, en el conservatorio elemental. Ahí descubrí que me gustaba la música y me quisieron tocar ahí la banda, estaba la gente, el alcalde, el ayuntamiento, todos, todos. Salió todo el pueblo ahí de sus casas, que dije: "No he visto tanta gente nunca". Pero fue muy bonito y me dieron hasta una salamandra de nuestro pueblo, que es como un símbolo muy importante de L'Eliana, y lo tengo ahí en mi casa. Fue súper bonito.