Tráiler de 'Oh My Ghost', la serie coreana en que un fantasma lujurioso posee a una chica

La inocente Bong Sun no se deja seducir fácilmente, pero el espíritu que la posee, la joven Bong Sun, planea usar su cuerpo para perder la virginidad como no lo hizo en vida en el anuncio de esta comedia romántica.

Este sintético anuncio de la plataforma asiática VIU sintetiza la disparatada trama sobrenatural en torno a la que orbita 'Oh My Ghost'. Así, vemos a la inocente Na Bong Sun, interpretada por Park Bo Young, con un pretendiente que está intentando seducirla. Éste, desesperado, no encuentra la forma de que ella le dé un beso. Sin embargo, la aparición de Shin Soon Ae, el fantasma al que da vida Kim Seul-gi, lo cambia todo. El espectro sobrevuela a la pareja y trata de convencer a Bong Sun de que finalmente acepte las proposiciones del chico, tal y como hace en la ficción que se promociona.

Y es que Soon Ae es una chica que murió muy joven, sin haber podido perder la virginidad, y pretende perderla a través del cuerpo de Bong Sun, ya que ella siempre ha sido sensible a los seres que habitan entre este mundo y el más allá. Esta comedia gira en torno a cómo la vida de la introvertida y poco sociable Bong Sun cambia radicalmente al verse poseída por esta desinhibida jovencita muerta, aunque también explora las razones tras la muerte de la segunda y los verdaderos motivos pendientes que la atan al mundo terrenal, más allá del sexo.