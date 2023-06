'El abogado del Lincoln' vuelve a buscar justicia en el tráiler de la segunda temporada

Netflix |

'El abogado del Lincoln', serie basada en las novelas más exitosas de Michael Connelly, regresa con una segunda entrega para este verano de 2023. Sin revelar demasiados detalles sobre las futuras tramas de la serie, Netflix ha publicado en sus redes el tráiler de la parte 1 de la segunda temporada de su serie original. Y es que esta vez la plataforma ha decidido dividir el estreno en dos partes, estando disponible la primera el 6 de julio y el 3 de agosto del mismo año la segunda.

Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) es uno de los mejores abogados de Los Ángeles y es conocido por trabar en su Lincoln Town Car. Como expone el tráiler, el abogado ha ganado fama tras los sucesos de la primera temporada. Parece que, por una parte, podrá aprovecharse de dicha popularidad, pero que esta también captará la atención de otros personajes que lo terminarán metiendo en problemas en los nuevos capítulos. Sea como sea, lo seguro es que volveremos a ver al abogado al volante de su mítico Lincoln en numerosas ocasiones.

El reparto principal se mantiene con Manuel Garcia-Rulfo como Mickey Haller, Neve Campbell como Maggie McPherson y Becki Newton como Lorna Taylor. En cuanto al resto del equipo, Dailyn Rodriguez ('Queen of the SouthQueen of the South') ha sido la co-showrunner y productora ejecutiva junto a uno de los creadores, Ted Humphrey.