Tráiler de 'Women of the Movement', el drama histórico de ABC

Adrienne Warren interpreta a la activista Mamie Till-Mobley en 'Women of the Movement', el drama de ABC estrenado el 6 de enero.

La inspiradora historia de Mamie Till-Mobley salta a la pequeña pantalla de la mano de ABC. Producida, entre otros, por Jay-Z, Will Smith o Aaron Kaplan, 'Women of the Movement' relata la dura lucha que esta madre llevó a cabo en los años cincuenta para buscar justicia tras el asesinato de su hijo, Emmett, que fue linchado en Misisipi en plena época de apogeo racista en Estados Unidos.

Gracias a su batalla contra las nocivas dinámicas establecidas en la sociedad se asentó uno de los pilares del posterior movimiento por los derechos civiles. La serie ahonda en la travesía de Mamie, al mismo tiempo que muestra su relación con Emmett y la reacción de la sociedad de aquel momento ante la movilización de una madre negra con la convicción de frenar una represión y una amenaza constante contra los afroamericanos.

Adrienne Warren interpreta a Mamie Till-Mobley y Cedric Joe, a Emmett, en la ficción escrita por Marissa Jo Cerar ('The Handmaid's Tale'), que ha sido una de las primeras apuestas de ABC en 2022. 'Women of the Movement' ha estrenado su primera temporada el 6 de enero, con la intención de convertirse en una propuesta antológica para indagar en otras figuras determinantes dentro del mismo movimiento social.