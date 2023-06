Paramount+ |

Zoey Brooks recibe una de las peticiones más importantes de su vida: ser la dama de honor de Quinn (Erin Sanders) en el gran día de su boda. Así comienza el tráiler de "Zoey 102", la película que nos traslada varios años después del cierre de 'Zoey 101'. Jamie Lynn Spears vuelve a liderar un reparto donde prácticamente todos los miembros de la serie regresan. Además del avance, Paramount+ también ha desvelado que se estrena el 27 de julio en Estados Unidos y Canadá.

La misión de Zoey en esta boda es ir con acompañante, por lo que emprende una aventura a contrarreloj para encontrar pareja. Además, no lleva muy bien el posible reencuentro con Chase (Sean Flynn), quien fuera su amor del instituto. Entre los regresos encontramos a Matthew Underwood (Logan Reese), Christopher Massey (Michael Barret), Abby Wilde (Stacey Dillsen) y Jack Salvatore (Mark Del Figgalo).

La celebración de la boda de Quinn es la excusa perfecta para reunir después de tantos años a los alumnos de PCA y revivir así todas las aventuras que vivieron en sus años de adolescencia. Aunque las fechas para Europa y Australia también se han desvelado, todavía no hay confirmación de cuándo llegará a España, ya que Paramount+ no opera aquí y SkyShowtime no ha indicado de momento que vaya a ser la ventana de "Zoey 102".