Víctor Sandoval: "Me encantaría hablar con Nacho Polo en directo y sin dinero, se lo debemos a la gente"

El colaborador de 'Ni que fuéramos' nos cuenta que no ve la tele por este motivo: "Me pone de los nervios porque es lenta y antigua... No Mediaset, todos".

Sergio Navarro | Titulares de Víctor Sandoval "Aquí vais a ver algo completamente nuevo porque estamos en libertad"

"No es lo mismo irte a un zoo que a una reserva. Antes estábamos en un zoo y ahora una reserva, así que si tú te bajas del coche puede que yo te coma, mientras que en el zoo me echas cacahuetes y yo me los voy comiendo"

"Hace un mes que sabemos que volvemos y gracias a Dios ha sido todo rapidísimo"

"La tele no la puedo ni ver, me pone de los nervios porque es lenta y antigua... No Mediaset, todos"

"No me cierro puertas, son ellos los que me las han cerrado"

"Ni de broma me hago un 'MasterChef Celebrity' pero un 'Tu cara me suena' me encantaría"

"Soy una persona muy independiente, no soy nada grupal"

"Me encantaría que viniera Nacho Polo. No le veo desde 2011; querría hablar en directo y sin dinero, se lo debemos a la gente"

"Nacho Polo se forró con la ruptura, solo con 'Enemigos íntimos' se llevó 100.000 euros"

"Va a quedar muy mal, pero no me gustaría ver a nadie más de los míticos de 'Sálvame'"

"En 'Sálvame' no nos hacía gracia cuando venía uno nuevo porque era un peligro para nuestra silla y aquí hay menos"

