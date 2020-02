10 series de África que demuestran el potencial de su ficción

Aunque ha tardado, Netflix al fin está creando contenido para África. Su primera serie original producida en el continente, el drama de espías sudafricano 'Queen Sono', se ha estrenado el 28 de febrero de 2020. Con ello se une a 'Shadow', oscura serie de superhéroes con un presupuesto precario que la plataforma compró en 2019 y ya está disponible en su catálogo. Otros estrenos planteados por el gigante del streaming son la ficción de animación superheroica zambiana 'Mama K's Team 4', así como 'Blood & Water', un culebrón adolescente procedente también de Sudáfrica.

Pearl Thusi, protagonista de 'Queen Sono'

¿Pero es que hay televisión en África? Los espectadores españoles conocen a la perfección la amplia variedad del mercado anglosajón, han visto policíacos centroeuropeos y australianos y las telenovelas nos han enseñado que latinoamérica y Turquía existen. Incluso los interesados en la cultura de Extremo Oriente disfrutan de productos de nicho como el anime japonés o los doramas coreanos. Pero sí, también el continente negro cuenta con su propio y activo mundo televisivo.

Es cierto que el panorama en África adolece de la falta de presupuesto generalizada de su televisión y del intento habitual de imitar los referentes estadounidenses. No obstante, incluso con estos factores presentes, conocer lo que se produce en este variado continente puede ser una oportunidad de acercarse a la realidad de su contexto al tiempo que engancharse a nuevas historias, por lo que desde FormulaTV hemos querido elaborar esta lista con algunos de los mejores y más famosos exponentes de las series de televisión africanas.

1 'Shuga'

Lupita Nyong'o en la primera temporada de 'Shuga'

Más allá de ser una típica serie adolescente, 'Shuga' se propuso educar a los jóvenes africanos en el sexo seguro y la tolerancia a la diversidad de géneros y sexualidades, entre otros muchos temas problemáticos en el continente. Aunque originaria de Kenia, cada temporada desde su estreno en 2009 cuenta historias autoconclusivas y se ha ido mudando, estrenándose su versión nigeriana en 2013 y llegando a Sudáfrica en 2017. Su distribución mediante MTV la ha hecho enormemente popular y, en según qué países, polémica. Además, cuenta con el aliciente de mostrar, en su primera temporada, a una joven Lupita Nyong'o, la actriz mexicana de origen keniata que hoy es toda una estrella de Hollywood.

2 'Ennemis Intimes'

Una de las viudas protagonistas de 'Enemis Intimes'

En el ámbito francófono, una de las ficciones más rompedoras es la camerunesa 'Ennemis Intimes', que cuenta con desparpajo y humor negro cómo afrontan su viudedad dos mujeres. Ellas son Sophia y Mamy Ton, la primera acuciada por las sospechas de haber matado a su marido y la segunda dispuesta a recuperar el tiempo perdido tras haber vivido sometida por el suyo. Con esta serie se pueden atisbar los horizontes feministas a los que se enfrenta una mujer camerunesa, así como una cotidianidad marcada por su particular sentido de la espiritualidad.

3 'Heist'

Las tribulaciones morales inquietan a atracadores y policías en 'Heist'

Sudáfrica tiene su propia 'La Casa de Papel', aunque en su caso se basa en hechos reales. Se trata de 'Heist', una serie que recrea el robo del que fue objeto el FNB Stadium de Cabo Verde mientras en él actuaba Justin Bieber en 2013. El robo fue meticulosamente planeado, probablemente con planos del recinto, y se sustrajeron millones de rands procedentes de las ganancias del concierto de la estrella del pop, así como de uno previo realizado por Bon Jovi. Como los ladrones nunca fueron atrapados, 'Heist' ficcionaliza la organización de la banda en torno a un antiguo empleado encargado de cortar el césped del estadio que fue despedido y planeó el golpe. Gracias a esta narrativa, la historia refleja los conflictos sociales presentes en el país, al tiempo que la ambición y las traiciones por el dinero que surgen entre los delincuentes.

4 'Zodiac'

El misterioso astrólogo de 'Zodiac'

Aunque en este repaso nos vamos a centrar especialmente en series procedentes del África subsahariana, lo cierto es que también se pueden sacar ejemplos del norte del continente. Es el caso de la egipcia 'Zodiac', que narra la historia de varios estudiantes universitarios que se ven envueltos de una u otra manera con un famoso astrólogo, por el cual descubren que han sido víctimas de una maldición proveniente del Antiguo Egipto. A lo largo de la serie deberán unir fuerzas e investigar los secretos de sus ancestros si no quieren caer víctimas de esta maldición por la que poco a poco van muriendo, en asesinatos que tienen que ver con su signo zodiacal, a la manera del Asesino del Zodiaco retratado por David Fincher en su famosa película, también llamada "Zodiac". Una curiosa forma de mezclar el thriller con la mitología del país.

5 'The Wild'

El elenco protagonista de 'The Wild'

No es casualidad que las primeras series de Netflix sean originarias de Sudáfrica, puesto que el país lleva la delantera en cuanto a la producción audiovisual del continente. Sin embargo, gran parte de sus series se sitúan en espacios urbanos, y nada como 'The Wild' para conocer su lado más salvaje y natural. En esta serie, tres familias de diferente procedencia y raza mantienen enraizadas disputas y forman imposibles alianzas por la posesión de una propiedad, un casino de cinco estrellas que ofrece una experiencia inmersiva en la sabana. El valor fotográfico de los paisajes puede servir de enganche para la representación de las disputas sociales y raciales representadas en su argumento.

6 'Elab: intriga y pasión'

La serie guineana 'Elab'

El espectador español que no sepa idiomas va a tener pocas oportunidades para sumergirse en estas series sin subtítulos, pero una de ellas es 'Elab: intriga y pasión'. Esta serie proviene de Guinea Ecuatorial, por lo que es totalmente en castellano, y en ella se reflejan los conflictos de un padre hacia sus dos hijos. Él es un empresario adinerado que está preocupado por su legado, mientras que sus vástagos son unos mimados que tratan de aprovecharse de él a la mínima oportunidad y compiten entre ellos por ser el favorito de este padre hastiado, que pronto comenzará a mirar fuera de su propia sangre.

7 'Jacob's Cross'

Hlomla Dandala es el exitoso Makhubu en 'Jacob's Cross'

La confrontación entre la necesidad de desarrollo económico de África y el respeto a sus tradiciones y pueblos tribales se combinan en 'Jacob's Cross'. Esta serie cuenta la historia de Jacob Makhubu, un empresario con planes de expandir su imperio petrolífero en el continente negro que cuenta como aliado con su padre, un congresista sudafricano. Sus planes se complican cuando descubre que su padre biológico es un jefe tribal nigeriano que podría resultar directamente afectado por sus planes de expansión territorial. Las dudas asaltan a Jacob, que se replantea su modo de vida y la ética en que ha basado su éxito hasta el momento.

8 '90 Plein Street'

Dineo, la protagonista de '90 Plein Street'

Si buscas sumergirte en el contexto político sudafricano a través de la ficción, también existe una serie ambientada en los traicioneros pasillos de su Parlamento. De hecho, '90 Plein Street' debe su nombre a la ubicación de este edificio de gobierno y cuenta la historia de Dineo, una mujer que se destacó en la lucha contra el apartheid y que ahora trata de abrirse camino en la política de Sudáfrica cargada de idealismo y esperanzas de reconciliación, para lo que tendrá que chocar constantemente con Zweli, un hombre que, aparte de ser más pragmático y vengativo para con los blancos, es además su exmarido. Toda una 'House of Cards' a la africana en la que las luchas por el poder irán constantemente poniendo a los protagonistas y llevándolos en direcciones inesperadas.

9 'Mistress of a Married Man'

Dos de las liberadas protagonistas de 'Mistress of a Married Man'

Dentro de los países de mayoría islámica, Senegal es de los más libres y abiertos al exterior. No obstante, tal y como sucede en cualquier sociedad europea, el machismo se mantiene, pero ya está 'Mistress of a Married Man' para recordarlo y tratar de romper cualquier tabú al respecto. Esta ficción ha sido creada por una mujer del país, Kalista Sy, y se centra en las desventuras diarias de cuatro protagonistas femeninas. Con un gran humor pero también cargada de ácida ironía, se retrata la realidad social de la discriminación a las trabajadoras y la forma en que se relega a la mujer en una sociedad acostumbrada a la poligamia, aunque nunca femenina. Sus constantes alegatos en favor de la libertad sexual han causado un tremendo revuelo, lo que no ha impedido que se haya convertido en un fenómeno entre los senegaleses.

10 'Tinsel'

El amplísimo elenco que protagoniza la longeva 'Tinsel'

Si existe una reina entre las series africanas, ésa es 'Tinsel'. Esta telenovela procedente de Nigeria comenzó a emitirse en 2008 y ya ha superado holgadamente los 2500 episodios. Se centra en un mundo aún muy desconocido para Occidente como es el de Nollywood, llamado popularmente "el Hollywood negro", aunque por el volumen y el carácter de sus producciones se asemeje más a la industria india de Bollywood. Dentro de esta capital nigeriana de la industria fílmica se relata la rivalidad entre dos productoras rivales, que harán lo que sea por superar a la otra y ser la más boyante del mercado. Como es propio en el género, sus tramas están salpicadas por romances imposibles, traiciones inesperadas y ambiciones extremas que llevan a sus personajes a constantes giros y revelaciones, las cuales han mantenido al público de todo el continente pegado a la pantalla durante su longeva emisión.