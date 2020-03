'60 Minutes' experimenta una subida espectacular, traspasando la frontera de los 10 millones de espectadores

'60 Minutes' crece y traspasa la barrera de los 10 millones de espectadores en CBS

'60 Minutes' experimenta un crecimiento espectacular:, lo que supone una subida de un millón de espectadores con respecto a la semana anterior. ' American Idol ' mantiene su liderazgo en la franja de las 21:00, pero no crece en número de espectadores esta vez.

El estreno de la nueva temporada del concurso 'The Wall' no destaca en la oferta de NBC, pero mantiene los datos de la cadena. 'The Rookie' tampoco consigue despegar, pero se mantiene líder en la franja de las 22:00 y mantiene la audiencia de la semana pasada. Por su parte, las series de The CW, 'Batwoman' y 'Supergirl' crecen ligeramente.

Adultos 18-49

ABC: 1,1/5

CBS: 0,7/3

Fox: 0,5/2

NBC: 0,5/2

The CW: 0,2/1

ABC

07:00 - 'America's Funniest Home Videos': 6.175.000 [1,0/5] (2º) 08:00 - 'American Idol': (8-10 p.m): 7.453.000 [1,3/6] (1º) 10:00 - 'The Rookie': 5.145.000 [0,9/4] (1º)

CBS

07:00 - '60 Minutes': 10.275.000 [1,0/6] (1º) 08:00 - 'God Friended Me': 6.030.000 [0,6/3] (2º) 09:00 - 'NCIS: Los Ángeles': 6.055.000 [0,6/3] (2º) 10:00 - 'NCIS: New Orleans': 5.860.000 [0,6/3] (2º)

Fox

07:00 - 'The Masked Singer' (R): 1.305.000 [0,3/1] (4º) 07:30 - 'Duncanville' (R): 1.070.000 [0,7] (3º) 08:00 - 'The Simpsons': 1.690.000 [0,5] (3º) 08:30 - 'Duncanville': 1.200.000 [0,4] (3º) 09:00 - 'Bob's Burger': 1.560.000 [0,5] (3º) 09:30 - 'Family Guy': 1.200.000 [0,5] (3º)

NBC

07:00 - 'The Wall' (Estreno de temporada): 2.445.000 [0,6/3] (3º) 08:00 - 'Little Big Shots': 2.655.000 [0,5/2] (4º) 09:00 - 'Zoey's Extraordinary Playlist': 2.300.000 [0,4/2] (4º) 10:00 - 'Good Girls': 1.850.000 [0,4/2] (3º)

The CW