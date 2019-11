8 momentos en los que peligró la vida de Frank Cuesta en televisión

El 16 de octubre de 1971 nació en León Francisco Javier Cuesta Ramos. Más conocido como Frank Cuesta, comenzó su carrera profesional ligado al mundo del tenis y empezó poco a poco a relacionarse con el mundo animal. Finalmente terminó estudiando Veterinaria y terminó especializándose en la herpetología, la ciencia que se dedica al estudio de anfibios y reptiles.

de la mano de Cuatro, donde nos enseñaba los secretos de muchas de las especies de multitud de países que recorría. La segunda cadena de Mediaset emitió dos programas más, con Frank como protagonista, en forma de spin-off, bajo el nombre de ' La selva en casa ' y ' Natural Frank '.

Si por algo es conocido Frank es por su activismo animalista y por la constante lucha a favor de los derechos de los animales y en contra de todos aquellos que buscan lucrarse a su costa. A lo largo de su trayectoria en la pequeña pantalla ha querido mostrar al público los entresijos de animales muy peligrosos y, en más de una y de dos ocasiones, se ha jugado la vida mientras grababa uno de sus programas. En FormulaTV hemos recopilado ocho de los momentos en los que su vida peligró. ¿Los recuerdas todos?

1 El estrangulamiento de una enorme pitón

Frank Cuesta rodeado por una pitón

El primer momento de la lista se remonta al comienzo de Frank Cuesta en 'Frank de la Jungla', allá por el año 2011. En Nongtrat, una población de Tailandia, el herpetólogo era atacado por una pitón reticulada de grandes dimensiones mientras se adentraba por una de sus selvas. Mientras la cámara grababa la flora del lugar, Cuesta gritaba con todas sus fuerzas pidiendo ayuda a sus compañeros para que le separaran al animal del cuerpo. En ese momento pudimos ver cómo la serpiente se estaba enredando por su cuello y cómo él no era capaz de quitársela de encima, pudiendo haber sido estrangulado en ese mismo instante. Este vídeo se convirtió en el centro de todas las polémicas cuando expertos en la materia aseguraron que una pitón nunca estrangula sin antes morder. Para responder a las críticas, Frank publicó en sus redes un vídeo de un reptil como este ahogando a su entrenador sin antes atacarle.

2 El veneno de una serpiente sobre la cara de Frank

Frank Cuesta cerca de una serpiente

Está claro que las serpientes son sus peores enemigas, y es que la protagonista del segundo momento en el que Frank Cuesta se jugó la vida también tenía la lengua bífida. Ya en 'Wild Frank', en abril de 2015, el presentador volvió a sufrir uno de los peores ataques de su carrera profesional. Esta vez se encontraba en India durante el rodaje de una de las entregas del formato de DMAX cuando se encontró con una serpiente y se acercó a ella demasiado sin darse cuenta del peligro que eso suponía. El animal se sintió rodeado y escupió su veneno hacia la cara de Frank, empapando con él sus ojos y su boca. Poco después era el propio extenista el que anunciaba a través de sus redes sociales que las grabaciones del programa habían sido suspendidas y tranquilizaba a sus seguidores asegurando que todo se había quedado en un susto.

3 Necrosis por la picadura de una víbora Russel

Frank Cuesta curándose la mordedura de una víbora Russell

Una de las veces que más ha peligrado la vida de Frank Cuesta fue esta. El presentador de 'Frank de la Jungla' se encontraba buscando a uno de los animales más peligrosos de Asia, la víbora Russell, por la selva de Malasia y Tailandia. En este último lugar, una noche el herpetólogo se topó con un ejemplar de la serpiente y no dudó en llamar a gritos a su cámara para que filmara la situación. Cuando Santi ya se encontraba delante de ella y mientras Frank hacía todo lo posible por sujetarla con un palo para que no se escapara, el reptil se abalanzó sobre la parte baja de la pierna del extenista y le atravesó la piel con sus finos dientes para incrustarle su veneno. En ese momento, Cuesta se tiró al suelo, comenzó a arrancarse la piel superficial con una navaja para eliminar la necrosis que se le había formado en solo unos segundos y se pinchó un antídoto para frenar aquel dolor y la posible extensión del veneno por otras partes de su cuerpo.

4 La víbora Pop y el veneno que le inyectó en la mano

Frank Cuesta tras la picadura de la víbora Pop

Antes de terminar con las serpientes no está de más recordar el episodio de la víbora Pop. Fue en 2013, mientras grababa 'Natural Frank', cuando volvió a enfrentarse a una dura crisis de salud y todos fuimos testigos de ella. En Tailandia, Frank Cuesta se encontró con un tipo de víbora de mordedura potencialmente peligrosa, encima de un arbusto. Antes de dejarla ir, el veterinario explicó el porqué del color de sus ojos y las diferencias entre machos y hembras de la misma especie, y cuando ya parecía que había terminado, el reptil se lanzó sobre su mano y le clavó sus dientes. Lo peor fue la necrosis que comenzó a formársele, la incertidumbre de si atacaría o no el veneno a sus tejidos y la cruda realidad de encontrarse en la selva sin centros de salud cerca. Las más de treinta horas que pasó sin ser atendido fueron una auténtica pesadilla para él: mucha fiebre y severa hinchazón. Finalmente se recuperó gracias a las curas hospitalarias y continuó arriesgando su vida una y otra vez en televisión.

5 La mordedura de un cocodrilo en la mano

Frank Cuesta atacado por un cocodrilo

No todas iban a ser serpientes. Siguiendo con reptiles, para no variar, llegamos a otro de los casos en los que Frank Cuesta ha sufrido daños colaterales en mitad de uno de sus arriesgados programas. En el año 2011, el veterinario se dispuso a recorrer Tailandia con un nuevo objetivo: encontrar al cocodrilo salvaje. Mientras exploraba las aguas estancadas de la selva, se topó con un inquilino al que no esperaba y que reaccionó de la peor manera para él. Se trataba de un cocodrilo siamés. Cuesta lo vio desde la distancia y decidió correr hacia el animal y lanzarse sobre él para atraparlo. Y consiguió sacarlo, no sin antes llevarse un buen mordisco en la mano. Fue entonces cuando Santi Trancho, el cámara, le preguntó si se trataba de un lagarto por su pequeño tamaño, a lo que el presentador respondió con una contundente negativa y explicando que era una especie en peligro de extinción.

6 Enfermo de malaria por un mosquito africano

Frank Cuesta muestra las medicinas contra la malaria

En mayo de 2018 volvíamos a ver a Frank Cuesta enfermar por uno de sus viajes de trabajo. Esta vez acababa de volver de África y fue él mismo el encargado de anunciar que padecía malaria. A través de las redes sociales y siempre con un toque de humor por delante, el herpetólogo colgaba una foto del test positivo de la enfermedad acompañada de la siguiente frase: "Me traje de África un animal invasor. Qué putada". Poco después subía un vídeo a Youtube para explicar que ya había contraído la malaria en 2013 y que es una enfermedad que puede volver a aparecer en forma de brote. Además, dijo que ya había recibido las medicinas pertinentes y que, por su experiencia, una persona que no viva en países del tercer mundo no puede morir siempre y cuando se tome a tiempo los medicamentos.

7 Rotura de huesos en un accidente de helicóptero

Frank Cuesta tras el accidente mientras volaba en helicóptero

Es cierto que la mayoría de las veces que Frank Cuesta se ha jugado la vida ha sido con animales de por medio, pero no siempre. En 2012, mientras sobrevolaba el Mekong, sufrió un fuerte accidente que pudo no haber contado. El helicóptero en el que viajaba cayó y terminó con algunos huesos rotos y muchos golpes en su cuerpo. El presentador de 'La selva en casa' se encargó de comunicar a sus seguidores lo sucedido a través de Twitter y de Facebook, diciendo que ya estaba en casa después de una de las peores experiencias de su vida y argumentando lo ocurrido: "Varios huesos rotos y 4 días de infierno, sobre todo para mi familia". A todo esto y antes de publicar un texto asegurando que había pasado más miedo que nunca y que había vuelto a nacer, le acompañaba una imagen del propio presentador con la cara llena de moratones y un collarín en el cuello.

8 Un tiroteo por parte de traficantes de animales

Frank Cuesta antes de ser atacado por traficantes de animales

Por último llegamos al que seguramente haya sido su peor experiencia en lo que lleva de vida. En noviembre de 2018 fue a Laos en busca de unos traficantes de nutrias para grabarles y que quedara constancia. Una vez con ellos y acompañado por un cámara que llevaba un dispositivo de grabación oculto, comenzaron a hablar y todo parecía dentro de la normalidad hasta que llegó otro de los traficantes y ahí empezó su pesadilla. Este último vio a Frank Cuesta y supo al instante quién era y a qué se dedicaba. Por eso decidió avisar al otro y aparecer con un palo y un arma de fuego. Cuando el presentador vio todo aquello pidió a su compañero que salieran corriendo pero no lograron huir ilesos. Él se llevó un golpe en la cara, que se refleja en las manchas de sangre que le cubrían, y el cámara un disparo en el brazo. Ambos estuvieron a punto de morir ejecutados y fue él mismo el que publicó en Twitter un mensaje alertando por encima de lo que había pasado y, un tiempo después, un vídeo en YouTube contándolo con detalles y añadiendo la secuencia del tiroteo que le dejó cuatro días en el hospital.