8 variantes con las que 'MasterChef' podría evolucionar

En el panorama televisivo español actual hay varios formatos que, aunque pasen los años, siguen funcionando perfectamente. Televisión Española es una de las cadenas que conoce a la perfección cuáles son sus puntos fuertes y, por ello, apuesta cada año por 'MasterChef'. El talent show culinario se ha convertido en la gallina de los huevos de oro del primer canal de la televisión pública. Sus diferentes versiones siempre son un acierto, otorgando buenos datos de audiencia que suelen estar por encima de la media de la cadena. Además, cada una de sus ediciones tiene su propio encanto por lo que, aunque se trata del mismo formato que se emite hasta en tres ocasiones en un solo año, el programa nunca se agota y sigue enganchando a los espectadores.

1 'MasterChef Anónimos vs Famosos'

La versióndestaca por hacer más hincapié en lo que a recetas, procedimientos y técnicas de cocina se refiere, dándole muchade los concursantes, lo que es más del agrado de los amantes de la cocina. Mientras que en lapor encima del aspecto culinario, pero eso no supone un lastre, más bien todo lo contrario. Tampoco podemos olvidarnos de la edición protagonizada pora partes iguales. Sin embargo, todavía existen más posibilidades y combinaciones que podrían dar lugar a nuevas ediciones del formato. Desde FormulaTV queremos proponer

El Cordobés y Ángel, exconcursante de la cuarta edición de 'MasterChef'

Los concursantes anónimos suelen mostrarse mucho más concentrados en las cocinas de 'MasterChef', algo que no es de extrañar si tenemos en cuenta que se juegan una importante suma de dinero que les ayudaría en su futuro profesional y personal. Además, todo lo aprendido lo pueden utilizar para idear sus propias elaboraciones. Por su parte, aunque también intentan dejarse la piel en las cocinas para sacar lo mejor de ellos mismos, los participantes famosos concursan en un ambiente mucho más distendido y con menos presión. De esta forma, encontrarnos con una versión del formato que juntara ambas caras de la moneda podría ofrecernos un programa con las mejores cosas de las dos ediciones. Así pues, podríamos ver un lado mucho más serio, formal y natural por parte de los famosos al relacionarse con gente que sí quiere ser chef profesional, mientras que los anónimos podrían dejarse llevar por el humor y el juego que dan los celebrity.

2 'MasterChef famosos y familiares'

Tamara Falcó y su familia en 'MasterChef Celebrity'

Si ver a Isabel Presley y Mario Vargas Llosa apoyando a Tamara Falcó en la final de la cuarta edición de 'MasterChef Celebrity' ya fue una gran sorpresa, verlos concursar juntos ya sería una completa fantasía. Contar con una versión protagonizada por famosos y sus familiares daría mucho juego a la hora de verles relacionarse con alguien que les conoce a la perfección y saben cómo son en la vida real, sin los artificios que muestran delante de las cámaras. Incluso en algunos casos sería divertido que concursaran con sus hijos o hijas, pues los pequeños podrían sacarles ese lado mucho más tierno y protector. Además, en el caso de algunos famosos que pertenecen a sagas familiares, nos permitiría ver en acción a más rostros conocidos, poniéndoles a prueba en un terreno como la cocina que, para algunos, no es nada sencillo.

3 'MasterChef All Stars'

Marta y Jorge, ganadores de 'MasterChef'

Si juntamos todas las versiones que se han emitido de 'MasterChef' y seleccionamos a sus vencedores nos encontraríamos con los mejores del formato. No obstante, para llegar hasta el punto de proclamarse campeones han tenido que superar a sus respectivos compañeros de edición, pero ¿cómo lo harían si tuviesen como competidores a otros ganadores del programa? En este caso el nivel sería alto y tendríamos un juego interesante donde veríamos una cocina de calidad. Además, algunos de ellos han aprovechado las ventajas de alzarse con la victoria del concurso y han continuado su carrera como chefs, abriendo sus propios restaurantes. Así pues, la experiencia adquirida durante todo este tiempo nos permitiría ver a concursantes con mucho mejor manejo entre fogones y utensilios de cocina, por lo que la competición podría aumentar y regalarnos elaboraciones mucho más cuidadas y sofisticadas.

4 'MasterChef Teen'

Concursantes de 'MasterChef Junior'

Los más pequeños de la edición de 'MasterChef Junior' se ganaron nuestro aprecio por su carácter entrañable y sus ganas de pasárselo bien en el concurso. Pero el tiempo pasa para todos y los que eran unos niños en las primeras ediciones ahora son unos auténticos adolescentes. Como muchos de ellos consiguieron ganarse el cariño de los espectadores, volver a verlos en acción sería un acierto para todos aquellos que quieren comprobar lo que han mejorado y evolucionado. Además, podrían combinar concursantes de varias ediciones, lo que nos permitiría ver en competición a los participantes favoritos del público. No obstante, también podría funcionar una edición con anónimos con un rango de edad comprendido entre los 13 y los 17 años, edades que no tienen la posibilidad de formar parte del programa, pues no se incluyen en ninguna de las bases de las versiones que se encuentran en funcionamiento en la actualidad.

5 'MasterChef Senior'

Edurne en una imagen promocional de 'MasterChef'

Churra o Edurne marcaron un antes y un después gracias a su afán de superación, energía, vitalidad y ganas de concursar sin importar su edad. Asimismo, nos enseñaron que los años son experiencia, sorprendiéndonos con platos y recetas tradicionales y de toda la vida que nos hacían la boca agua. Ese tipo de elaboraciones siempre nos recuerdan a nuestros abuelos, por lo que resultan agradables y entrañables de ver debido al sentimiento de nostalgia que despiertan. Por todos estos motivos, contar con una versión del formato protagonizada en su totalidad por concursantes mayores de 60 años podría ser todo un acierto. Además, como hemos comprobado en otros espacios como 'La Voz Senior', este rango de edad ha funcionado y también tiene su público.

6 'MasterChef Niños vs Famosos'

Cayetana Guillén Cuervo en 'MasterChef Junior'

Cuando los rostros famosos toman el control de las cocinas de 'MasterChef' los momentos divertidos suelen estar garantizados, sobre todo cuando nos encontramos con un grupo en el que hay cómicos y humoristas. Yolanda Ramos, Anabel Alonso, Edu Soto o José Corbacho son algunos de los ejemplos de celebrities que más nos han hecho reír durante su paso por el programa. Si a eso le sumamos los perfiles de niños que suelen concursar en el formato, podríamos tener una fórmula explosiva donde el humor sea el gran protagonista. Además, ver competir a pequeños y mayores para demostrar quiénes son mejores podría suponer un aliciente, sobre todo porque muchas veces hemos sido testigos que los niños son capaces de elaborar recetas que muchos adultos serían incapaces de elaborar.

7 'MasterChef: Los mejores chefs profesionales'

Ángel León y Jordi Cruz en 'MasterChef'

Ver a cocineros amateurs en acción es interesante porque nos permite comprobar cómo evolucionan con el paso de los programas. Aprender y mejorar durante el desarrollo del concurso es uno de los aspectos más valorados, sobre todo por parte de los jueces. Sin embargo, cuando Jordi Cruz, Pepe Rodríguez o cualquier otro reputado chef se ha puesto la chaquetilla para deleitarnos con sus dotes culinarias, hemos asistido a un auténtico espectáculo en las cocinas. Así pues, si juntaran a algunos de los mejores chefs profesionales y les pusieran a prueba trabajando bajo la presión de los focos y las cámaras, el resultado podría ser el de un programa de lo más entretenido e interesante. Las elaboraciones impresionantes y el trabajo minucioso sería la clave de una versión en la que no faltarían lecciones de cocina del más alto nivel. Además, esta versión ya se lleva a cabo con bastante éxito en otros países bajo el título de "The Professionals".

8 'MasterChef Low Cost'

Esther en 'MastherChef Junior'

En 'MasterChef' estamos acostumbrados a ver a los concursantes elaborar platos de lo más sofisticados y complejos, algunos de ellos dignos de cualquier restaurante con estrella Michelín. De hecho, replicar una receta de alto nivel desarrollada por un chef es una de las pruebas más difíciles del programa. Sin embargo, a veces también tienen hueco las recetas tradicionales. No obstante, los platos que la mayoría de la población estamos acostumbrados a comer no suelen ser la tónica habitual en el programa. En alguna ocasión les hemos visto enfrentarse a una prueba en la que tenían que reutilizar alimentos o sobras para realizar una receta, pero como decíamos, no es lo recurrente. Por este motivo, quizá sería interesante poder disfrutar de una versión en la que todos los participantes tuviesen como reto cocinar platos aptos para todos los bolsillos y que los espectadores pudiesen tomar nota para hacerlos en sus casas.