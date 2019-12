Estas son las 5 parejas de 'La isla de las tentaciones'

Mediaset España ha convertido a 'La isla de las tentaciones' en su gran apuesta para el comienzo de 2020. El reality show presentado por Mónica Naranjo emitirá sus entregas, ya grabadas, en el prime time de Telecinco y Cuatro, mientras Sandra Barneda encabezará un debate en directo sobre todo lo que ocurra en el resort de República Dominicana.

Mónica Naranjo y Sandra Barneda, pareja de presentadoras de 'La isla de las tentaciones'

Cinco parejas en crisis viajarán a este enclave de lujo para poner a prueba su relación. Allí convivirán por separado en dos casas, donde gozarán de la compañía de un grupo de solteros decididos a encontrar el amor. Al final, podrán decidir si regresan a España con su pareja original, en solitario o con uno de los pretendientes que ha conocido durante su estancia paradisiaca.

El grupo de comunicación ya ha comenzado a promocionar el programa, cuyo estreno está previsto en enero, a través de una serie de colas publicitarias en las que se presenta cada una de las parejas participantes. Los espectadores podrán reconocer a tres de ellas, que cuentan con experiencia en televisión, mientras que las otras dos se colocan por primera vez delante de las cámaras.

1 Susana y Gonzalo ('GH 14')

Susana Molina y Gonzalo Montoya ('GH 14')

"Nosotros nos conocimos en un programa de televisión y ahora sería muy gracioso que ahora también lo dejáramos en un programa, espero que no", es la tarjeta de presentación que Susana Molina, ganadora de 'Gran Hermano 14', expresa en 'La isla de las tentaciones' junto a Gonzalo, el gemelo Montoya del que se enamoró en Guadalix de la Sierra. Tras seis años de noviazgo, la pareja regresa a un reality show habiendo manifestado ya en el exterior que su relación ha tenido momentos mejores. ¿Cómo se desarrollarán los acontecimientos en el resort de República Dominicana?

2 Álex y Fiama ('MyHyV')

Álex y Fiama ('MyHyV')

Álex abandonó el trono de 'Mujeres y hombres y viceversa' decidido a vivir toda su vida junto a Fiama. "Nos vamos a casar y necesitamos saber si podemos confiar cien por cien en el otro", manifestaba ella al llegar al resort paradisíaco de Mónica Naranjo. Aunque no tenía miedo alguno a la hora de poner a prueba su relación, la cosa no debió salir demasiado bien si, hoy por hoy, no se cortan a la hora de tirarse los trastos a la cabeza a través de las redes sociales.

3 Andrea e Ismael ('First Dates')

Andrea e Ismael ('First Dates')

La pareja formada por Andrea e Ismael se conoció ante las cámaras pero nunca ha vivido una exposición tan mediática como la de las dos anteriores. Su primera cita tuvo lugar en el restaurante de 'First Dates', de donde decidieron salir de la mano y empezar una relación. Sin embargo, el joven parece estar consumido por los celos. "Aquí vas a poder ver que no tienes ningún motivo para desconfiar de mí", afirma Andrea.

4 Adelina y José

Adelina y José

Empezaron su noviazgo hace solo ocho meses pero ya sienten la necesidad de someterlo a una prueba de fuego. Adelina y José se presentan en República Dominicana como una de las parejas más seguras de si mismas de 'La isla de las tentaciones'. "Adelina lo es todo para mí", asegura él, mientras ella responde confiada: "No tengo miedo a que José se enamore porque ya está enamorado de mí". ¿Está su amor a prueba de los seductores con los que van a convivir?

5 Christofer y Fani

Christofer y Fani

En el extremo opuesto, Christofer y Fani llevan ya siete años saliendo juntos pero su relación está lejos de consolidarse por culpa de la desconfianza de ella. "Me considero una mujer celosa no, hipercelosa", confiesa, dejando claro que "lo que es mío, es mío". En el programa de Telecinco y Cuatro los espectadores podrán conocer a la segunda de las parejas anónimas de 'La isla de las tentaciones'... y quién sabe si presenciar su ruptura.