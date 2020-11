À Punt prepara un talent show presentado por Àlex Blanquer con Samantha ('OT 2020') como jurado

La cadena valenciana À Punt quiere seguir apostando por los talent-shows musicales en su nueva temporada y es que tras la emisión del espacio 'Family duo' el pasado año 2018, la autonómica ha decidido lanzar un nuevo espacio musical que lleva por nombre 'Duel de veus' y que verá la luz el próximo año 2021. El formato lleva gestándose ya unas semanas e incluso se promociona ya en pantalla, con un spot en el que se abre una convocatoria para encontrar a la "nueva estrella de la Comunidad Valenciana" y se da un número de teléfono para que los aspirantes puedan inscribirse a un proceso de casting que está ya en marcha.

Àlex Blanquer

Este nuevo programa estará conducido por Àlex Blanquer, según ha podido conocer en exclusiva FormulaTV. La valenciana es un rostro muy conocido por los espectadores de À Punt ya que a día de hoy presenta el exitoso programa 'Cara o creu' en la autonómica y además ha sido reportera del formato vespertino 'À Punt directe' y en las Campanadas 2019-2020. Ahora, con 'Duel de veus' asumirá un importante reto como es el de ponerse al frente de un nuevo gran talent show musical. Lo hará después de convertirse en una de las reporteras más virales de la cadena el pasado mes de septiembre. A la valenciana le costó mucho decir en directo el nombre de la localidad de Alcalalí, lo que la llevó a protagonizar un divertido y surrealista momento. Tras cuatro intentos sin éxito, Blanquer no dudó en exclamar en directo "Colló!" y una vez volvió a intentarlo, al séptimo intento logró conseguirlo. El divertido momento rápidamente saltó a las redes y la puso en el centro de los comentarios.

Grabaciones en noviembre

Blanquer ahora llega a 'Duel de veus', un formato que producirán conjuntamente Veralia e Ilusión Media y que empezará a grabarse a finales de noviembre en Galaxia Studios (Paterna, Valencia), según ha podido conocer FormulaTV. Unas grabaciones que se prolongarán hasta el próximo mes de enero. Por ahora es una incógnita la fecha de estreno del mismo aunque parece previsible que podremos verlo en pantalla en el primer semestre del próximo año 2021.

Samantha, de 'OT' a jurado de talent show

En 'Duel de veus, los encargados de juzgar las diferentes actuaciones serán tres conocidos rostros por los espectadores entre los que destaca Samantha Gilabert. La que fuese una de las concursantes más carismáticas de 'Operación Triunfo 2020' da el gran salto a la televisión y lo hace como jurado de este nuevo formato. Lo hará después de haber participado también en un talent show de la autonómica aunque en esta ocasión como concursante y es que ya la pudimos ver en 'Family Duo', de Fremantle y À Punt.

Samantha Gilabert

Por otro lado estará Eugeni Alemany, conocido showman que además es habitual de À Punt ya que a día de hoy conduce en la cadena 'Atrapa'm si pots' y se ha hecho cargo también de 'Celebrity 'School' y ha presentado incluso las Campanadas de Fin de Año. Y finalmente, la tercera en la mesa será la conocida cantante Sole Giménez, que aportará sin duda el punto de vista más técnico y profesional en las valoraciones de las diferentes actuaciones que veremos en este nuevo formato del que no hay más detalles.

Samantha: "La televisión me gusta mucho"

En su paso por 'OT 2020' Samantha fue sin duda uno de los rostros que mejor funcionó en cada una de las galas por el juego que daba en directo, por ello no sorprende que À Punt haya querido contar con ella en este reto. En una entrevista en FormulaTV, esta ya explicó que aunque "no me planteo hacer televisión ahora siempre me ha gustado mucho", algo que sin duda encaja con haber aceptado la propuesta. Lo hace en un momento en el que está de plena actualidad por el lanzamiento de su primer EP titulado "Nada".