El domingo 28 de julio, 'Fiesta' se puso nostálgica al repasar, como en otras ocasiones, algunas de las producciones que formaron parte de Telecinco en el pasado. Entre ellas, se encontraba 'Médico de familia' cuyo rodaje, de hecho, se llevó a cabo en el mismo plató que 'Fiesta', tema por el cual el equipo contó con la intervención de uno de sus inolvidables actores: Aarón Guerrero, conocido por dar vida al pequeño Chechu.

Aarón Guerrero recuerda su etapa en 'Médico de familia' en 'Fiesta'

"La recuerdo con muchísimo cariño, porque era una segunda familia. Estábamos durante muchos días, muchas horas, juntos y. Y la gente lo podía percibir. Éramos como una familia de verdad", declaraba el ahora exactor, por videollamada, para quien. Un nombre inolvidable para muchos, de un niño que Guerrero interpretó varios, y en cuyas imágenes vio un enorme parecido con su propio hijo.

Ante la pregunta sobre si seguía manteniendo relación con algunos compañero de entonces, Guerrero aseguró que "sí tenemos contacto", aunque "según van pasando los años, cada uno hace su vida, pero tenemos un grupo de Whatsapp por el que hablamos bastante", con el nombre de la serie. "Estamos a ver si conseguimos hacer una quedada desde hace tiempo, todos. Es complicado, pero lo conseguiremos", desveló entonces el ahora empresario, seguro de que "os enteráis todos cuando lo consigamos".

Una vida lejos de la interpretación

Al hablar de su actual vida profesional, Guerrero recordó que "el mundo de la interpretación lo dejé hace unos años". "Siempre me ha gustado mucho, pero fui por otro lado y ahora tengo varios restaurantes y estamos haciendo un vino", explicó el exactor "muy contento" en esta nueva etapa. A pesar de todo, Guerrero reconoció que volvería a retomar su faceta como actor "si es algo que me apetece y que me gusta": "Nunca dejé la interpretación porque no me gustara o me hubiera cansado. Me encanta y siempre te pica ese gusanillo".