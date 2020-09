Abascal utiliza 'El Ministerio del Tiempo' para atacar al Gobierno y Javier Olivares le responde con un zasca

Que Santiago Abascal critique cualquier medida tomada por el Gobierno de Sánchez no es ninguna novedad, pero sí que lo es que lo haga citando a 'El Ministerio del Tiempo' El líder de Vox se ha mencionado sobre la nueva Ley de Memoria Democrática aprobada por el Gobierno de Coalición, que entre otras cosas propone ilegalizar fundaciones o asociaciones públicas que hacen apología del franquismo, algo con lo que Abascal está absolutamente en contra.

Santiago Abascal y Javier Olivares

A través de Twitter, Abascal escribía con un tono irónico: "La fiscalía del nuevo régimen no quiere investigar las mentiras y negligencias que han costado 53.000 muertos. Pero va a poner un fiscal en el Ministerio del Tiempo para reescribir la historia al gusto de Stalin". Al ver este comentario, el creador de la serie no se ha quedado callado.

Javier Olivares ha compartido el comentario del líder de Vox para darle las gracias por la cita, pero también para dar su opinión al respecto. "Ha oído hablar de la serie, al parecer. Pero no sabe cómo funciona 'El Ministerio del Tiempo'", comenta el creador de la serie de TVE haciendo referencia a Abascal. A continuación, Olivares ha optado por explicarle cómo funciona.

"Es una serie de ficción"

"Esencialmente, porque el tiempo es el que es. Y el Ministerio está para que la Historia no cambie. También, para aprender de los errores cometidos para no volverlos a cometer. No para poner los errores en un altar", comenta Olivares echando por tierra el comentario de Abascal, y añade: "Aprovecho para informar que 'El Ministerio del Tiempo' es una serie de ficción. Que no existe, vaya (el ministerio, la serie sí)".