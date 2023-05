La Academia de 'OT 2023' volverá a las instalaciones de 'OT 2017' y sus sucesoras

Por Beatriz Prieto |

Un par de días después de que FormulaTV informara en exclusiva del fichaje de Chenoa para presentar 'OT 2023', nuevos detalles de la edición a cargo de Amazon Prime Video van saliendo a la luz. Entre ellos, el hecho de que la Academia se ubicará en las mismas instalaciones en las que se desarrollaron sus tres temporadas predecesoras: 'OT 2017', 'OT 2018' y 'OT 2020'.

Una de las estancias de la anterior Academia de 'Operación Triunfo'

. Mañana más. Atentos a nuestras redes y al canal", compartía Tinet Rubira en su cuenta de Twitter, en la tarde del lunes 29 de mayo, junto aque, a ojos de los fans del formato, eran irreconocibles. En concreto, la próxima edición del talent musical, donde se trasladó el equipo del talent en su regreso en 2017, después de que las primeras once ediciones del talent se desarrollaran en los estudios Mediapark de Sant Just Desvern, en Barcelona.

El director de Gestmusic se refería de ese modo al encuentro online con Chenoa que se celebrará el martes 30 de mayo a las 12.30h, a través de Youtube, en el que seguramente se den más detalles de lo que está por venir. A ello se sumó, además, una breve promo protagonizada por Noemí Galera, en la que se podía ver a la directora de la Academia en la última edición del formato recogiendo unas llaves que podrían ser de las instalaciones, lo cual podría suponer que, durante el directo con la futura presentadora, se muestre el lugar donde convivirán los concursantes de 'OT 2023'.

Una Academia totalmente renovada

Amazon Prime Video y Gestmusic recuperan así unas instalaciones que la productora y Televisión Española pusieron en alquiler al concluir 'OT 2020', a la espera de decidir si renovaban o no el formato, cosa que finalmente no sucedió. Por esa razón, la Academia se desmontó por completo, lo que implica que, a pesar de este regreso al Parc Audiovisual de Catalunya, será totalmente nueva para los espectadores. De hecho, no sería extraño que la grabación de Galera estuviera mostrando un retazo de alguna de las estancias que formarán parte de la nueva Academia.