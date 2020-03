La acción altruista que cambió la vida a Susana Molina antes de 'GH 14'

Susana Molina está en uno de sus mejores momentos tras finalizar en 'La isla de las tentaciones'. La joven se ganó al público de 'Gran Hermano 14' por su transparencia y su calma, pero siempre ha sido muy recelosa de mostrar detalles de su intimidad. No obstante, para celebrar este buen momento, Molina ha querido abrirse al público y hacer una especie de "curva de la vida" en su canal en la plataforma de Mediaset, mostrando fotografías de su familia y amigos para contar a todos sus seguidores cómo ha sido su infancia. Además, revela que hubo un capítulo en su vida que le ha marcado para siempre.

Susana Molina

Cuando la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' tenía 15 años , su madre y su tía le recomendaron que se marchase a unos campamentos organizados por AUXILIA, una asociación de voluntarios que trabajan por la integración social de las personas con diversidades funcionales físicas: "Fue lo mejor que he hecho en mi vida", confiesa la ganadora de 'GH 14'. Allí conoció a los amigos que tiene actualmente, ya que fue yendo año tras año hasta que entró en la casa de Guadalix. "Por temas de distancia ya no pude ir más", explica.

Esa época de su vida se centró en la asociación, ya que Molina participaba tanto en los campamentos como en las otras actividades que organizaban: "Te sientes como súper realizada de poder ayudar. Siendo egoístas, no lo hacía sólo por ayudar, sino por lo que me aportaba a mí. Estaba con mis amigos, me lo pasaba bien, hacía cosas diferentes que no hacía el resto de gente...", explica la influencer. Molina no puede evitar emocionarse al enseñar a cámara una imagen suya con todo el personal de la asociación: "Veo la foto y hay gente que no está y me da muchísima pena", confiesa la la joven intentando no romperse. Admite que, con cosas como esa, aprendió a ver la vida de otra manera.

Su supuesta relación con Cepeda

La gran hermana evita hablar de su vida sentimental y más teniendo en cuenta que la relación que mantuvo con Gonzalo Montoya estuvo expuesta, tanto el principio como el final, en televisión. Por ello, Susana Molina no se ha mencionado al respecto sobre su posible relación con Cepeda, quienes aparecieron juntos en una imagen y se comentan mutuamente en las redes sociales. No obstante, la expareja de Molina, Gonzalo Montoya, afirmó en 'Viva la vida' que unas fuentes cercanas le han asegurado que la ganadora de 'GH 14' y el triunfito son más que amigos.