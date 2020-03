Susana Molina explica el verdadero motivo por el que ha desaparecido de televisión

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha dedicado uno de sus vídeos en su canal en la plataforma de vídeos de Mediaset para mostrar a sus seguidores cómo es la vida del "influencer" y además ha aprovechado la ocasión para explicar los motivos por los que ha desaparecido de la televisión. Susana Molina se hizo conocida en 'Gran Hermano 14', edición del reality que logró ganar además. Durante su concurso, conocimos a la murciana y vivimos de primera mano el inicio de su historia de amor con Gonzalo Montoya.

Susana Molina en su canal de Mtma

Después de participar en el concurso, la pareja desapareció de la televisión, pero ambos volvieron a reaparecer en 'La isla de las tentaciones' al inicio de 2020. Optaron por poner a prueba su relación en el exitoso reality y no, la experiencia no fue positiva. Ese fue el lugar donde Susana se dio cuenta de que llevaba tiempo sin sentir lo mismo por Gonzalo y decidió romper con él en la última hoguera del programa. Nada más terminar el exitoso espacio, los diferentes participantes se recorrieron los platós de Telecinco, sin embargo, no fue el caso de Molina. La chica estuvo en 'Mujeres y hombres y viceversa', donde rechazó ser tronista del formato.

Pues bien, de ello ha hablado en su último vídeo en el canal 'Contigo sí'. Esta ha explicado que se está centrando en su carrera como influencer. "Me siento más cómoda haciendo cosas de redes que de tele", admite la ganadora de 'GH 14'. Teniendo en cuenta sus palabras, la influencer ha argumentado que es una fan de los realitys, tanto como espectadora y participante; no obstante, no le interesa el "después" de terminar un concurso: "Me gustan muchísimo los realitys, pero luego no me siento cómoda en los platós, , por eso no suelo ir a esas cosas", explica la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'. Unos argumentos que ya mencionó cuando terminó su concurso en 'GH 14', momento en el que al igual que ahora, se centró más en sus redes sociales y dejó de lado la televisión.

El día a día de Susana

La ex gran hermana ha dedicado un vídeo completo en el canal que tiene de la plataforma de vídeo de Mediaset para mostrar lo que hace cada día. De esta forma, la vemos en el gimnasio a primera hora de la mañana junto a su entrenador personal mientras que por la tarde acude a clases de inglés y a un "showroom" de una marca. En dicho vídeo, Molina explica que este tipo de trabajo es mucho más duro de lo que pueda parecer, ya que entre otras desventajas, no cuenta con un horario fijo. Tampoco es sencillo conseguir colaboraciones con marcas como las que trabaja, tal y como detalle: "La agencia recibe miles de solicitudes de productos para promocionar y me pasan las propuestas. Si va o no conmigo, lo acepto o no".