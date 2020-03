Gonzalo Montoya confirma la relación sentimental de Susana y Cepeda: "Mis fuentes son muy cercanas"

Pasar por una ruptura no es nada fácil y más cuando se ha mantenido una relación de varios años. Eso es lo que le está pasando a Gonzalo Montoya con Susana Molina. El sevillano ha admitido en más de una ocasión lo que le está costando pasar página, mientras que su exnovia parece que ya ha rehecho su vida con otra persona. Desde hace semanas, han salido varios rumores de una posible relación entre la influencer y Cepeda, algo que Montoya no lleva nada bien. El exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha llegado a discutir con el triunfito en las redes sociales y hace unos días le dedicó un vídeo, en el que dejaba claro que no le gustaba para Molina.

Emma García y Gonzalo Montoya en 'Viva la vida'

La pareja no lo ha confirmado en ningún momento, pero los rumores suenan cada vez más fuertes y el programa de 'Viva la vida' accedió a unas imágenes en las que, supuestamente, se ve a la pareja cenando tranquilamente en un restaurante. Ahora, el exnovio de Susana Molina ha confirmado la relación entre el cantante y ella en el programa del 22 de marzo en 'Viva la vida'. El colaborador del espacio entró por videollamada y admitió tener unas fuentes que aseguran que Molina y Cepeda mantienen algo más que una amistad: "Por las fuentes que tengo, que son muy cercanas, sí que tienen una relación y ojalá que sean superfelices", afirmaba el sevillano.

Los ataques a Cepeda en su vídeo de mtmad

En el último vídeo que publicó Gonzalo Montoya en la plataforma de vídeo de Mediaset, explicaba cómo se sentía sobre los rumores de la supuesta relación entre Molina y Cepeda: "Estoy luchando por ser feliz, que creo que me lo merezco, que la gente sea tan pesada y dañina de refregarme que está con Cepeda, me da igual. Ella puede ser feliz con quien quiera", afirmaba el gran hermano.

Sin embargo, Montoya dejó claro en todo momento que no le gusta ni un pelo el triunfito para su expareja: "¿Qué no me gusta Cepeda para ella? Pues sí. ¿Qué no me agrada porque soy más guapo que él? ¿Que este chico se hace famoso por las chicas con las que está? Ha estado con Aitana, Susana, que son mega mujeres... Y no por lo mal que canta. Parece que está limpiando un poco su imagen, pero bueno... Cada uno puede ser famoso cómo decida", criticaba duramente el sevillano. "Pienso que Susana podría estar con alguien mejor. Es que canta fatal...", sentenciaba el exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.