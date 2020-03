Gonzalo Montoya carga de nuevo contra Cepeda y aclara cuál es su relación con Victoria Federica

Gonzalo Montoya todavía no ha superado su ruptura con Susana Molina en 'La isla de las tentaciones'. La pareja llevaba 6 años de relación y participó en el programa para "salir de la rutina". No obstante, ni los celos ni los seductores hicieron mella en la pareja, Molina se dio cuenta durante las semanas del concurso que ya no quería a Montoya del mismo modo y en la última hoguera del programa decidió terminar la relación. Después de varios meses el sevillano continúa luchando por pasar página pero las últimas noticias indican que su exnovia podría haber rehecho su vida con otra persona, concretamente con Cepeda, con quien discutió recientemente por medio de las redes sociales.

Gonzalo Montoya en su canal en la plataforma de Mediaset España

El exconcursante de 'GH 14', cansado de los rumores sobre la supuesta relación entre Susana y el exparticipante de 'OT 2017' ha decidido publicar un vídeo en su canal de la plataforma de vídeos de Mediaset "Mi momento", dando su opinión al respecto. Montoya explica que en el encuentro que tuvo con su expareja en 'El debate de las tentaciones' la propuso tomar un café y ella le rechazó diciendo que "era demasiado pronto". Sin embargo, en su primer día como colaborador de 'Viva la vida', Montoya volvió a encontrarse con Molina en el plató, algo que le molestó mucho. "Es pronto para tomar un café pero no para vernos en un plató de televisión", critica molesto el sevillano.

Los dardazos contra Cepeda

En el formato, Diego Arrabal le preguntó a Montoya qué opinaba de los rumores sobre que Luis Cepeda y Susana estuviesen juntos, un tema que le cansa especialmente al sevillano. "Estoy luchando por ser feliz, que creo que me lo merezco, que la gente sea tan pesada y dañina de refregarme que está con Cepeda, me da igual. Ella puede ser feliz con quien quiera", afirma el ex granhermano. No obstante, Montoya tiene claro que no le gusta ni un pelo el triunfito para su expareja: "¿Qué no me gusta Cepeda para ella? Pues sí. ¿Qué no me agrada porque soy más guapo que él? ¿Que este chico se hace famoso por las chicas con las que está? Ha estado con Aitana, Susana, que son mega mujeres... Y no por lo mal que canta. Parece que está limpiando un poco su imagen, pero bueno... Cada uno puede ser famoso cómo decida", critica duramente Montoya. "Pienso que Susana podría estar con alguien mejor. Es que canta fatal...", sentencia el colaborador de 'Viva la vida'.

Su relación con Victoria Federica

La hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar coincidió con el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' en una cena de Djs porque tienen varios amigos en común y como algunos de ellos eran seguidores del programa quisieron conocer a Montoya: "Se ha especulado de que yo pueda estar con Victoria Federica, me parece de broma, ¿sabes? (...) Una velada entre amigos nada más, lo que pasa que queréis hacer eco de lo que no hay", concluye el ex gran hermano.