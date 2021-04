12 actores y presentadores que ahora se dedican a otra profesión

Labrarse un camino en el mundo de la televisión no es una tarea sencilla. Conseguir un puesto en un programa o en una serie requiere mucho trabajo, esfuerzo y afán de superación, pero es más complejo todavía lograr mantenerse de forma continua. De hecho, conservar una trayectoria sólida y constante durante muchos años es algo que no está al alcance de todos los artistas.

No obstante, hay algunos actores y presentadores que, aunque consiguen adquirir cierta fama y reconocimiento, deciden dar un cambio radical a sus vidas iniciándose en un nuevo mundo laboral abandonando el foco mediático. Lo mismo sucede con otros artistas que un día saborearon las mieles del éxito y no lograron permanecer en la cresta de la ola, por lo que tuvieron que buscar la manera de reinventarse para salir adelante. Desde FormulaTV queremos recordar a varios famosos que decidieron dejar de lado su carrera delante de las cámaras para dedicarse a otras profesiones.

1 Antonio Zabálburu

Antonio Zabálburu en la actualidad

Conocido principalmente por su papel de Javier Sotomayor en 'Hospital Central', el actor Antonio Zabálburu decidió dar un giro a su carrera profesional tras el final de la longeva ficción médica de Telecinco. De este modo, aunque tuvo un papel secundario en la serie 'Perdóname, Señor' y no ha abandonado por completo el mundo de la actuación, desde que el hospital más famoso de la televisión española cerró sus puertas, Zabálburu optó por probar suerte en un nuevo ámbito laboral. Así pues, junto con su mujer y sus hijos se trasladó a una casa rural donde abrió un hotel en plena naturaleza. Seguidamente, lo dejaron todo para trasladarse a Marbella, donde se encargó de vender casas a clientes exclusivos. Actualmente ejerce de productivity coach en Zome Madrid, por lo que se encuentra inmerso de lleno en el sector inmobiliario.

2 Javivi

Javivi en el programa 'Atención obras'

Javier Gil Valle, más conocido como Javivi, se dio a conocer en la pequeña pantalla tras su paso por ficciones como 'Este es mi barrio', 'El síndrome de Ulises', 'Plaza de España', 'Chiringuito de Pepe' o 'Ana y los siete', esta última donde interpretó al recordado mayordomo de la familia protagonista. Aunque en los últimos años ha tenido papeles menores en varias películas como "La reina de España" o "Abracadabra", el cine y la televisión ya no son su modo principal de vida. Javivi decidió darle una oportunidad a su verdadera vocación, dedicándose actualmente a ejercer de sociólogo y BrandCoach. Ayudar a otras personas a cumplir sus objetivos se ha convertido en su actual profesión, impartiendo talleres, cursos, conferencias y charlas en las que enseña a alimentar la creatividad y la emoción para alcanzar tus propósitos.

3 Sofía Nieto

Sofía Nieto planteando un reto matemático para El País

Participar en una de las comedias televisivas españolas más famosas y recordadas no fue motivo de peso para que la actriz Sofía Nieto continuara con su trayectoria interpretativa. Así pues, tras encarnar a Natalia Cuesta en 'Aquí no hay quien viva' y, posteriormente, dar vida a Sandra Espinosa en las primeras temporadas de 'La que se avecina', Nieto decidió dejar de lado su carrera como actriz para centrarse en sus estudios, en concreto, en las matemáticas. Desde entonces, se ha formado en este campo que domina a la perfección, licenciándose con una media de sobresaliente. Asimismo, cuando terminó la carrera en la Universidad Autónoma de Madrid, optó por continuar con un doctorado, ejerciendo al mismo tiempo de profesora ayudante.

4 Mariano Alameda

Mariano Alameda en una entrevista para Centro Nagual

'Al salir de clase' fue la ficción que abrió las puertas de la fama y la popularidad a una cantera de intérpretes que vieron en esa serie un escaparate para comenzar su trayectoria. Entre ellos se encontraba Mariano Alameda, uno de los protagonistas originales. Después participó en otros proyectos como 'La verdad de Laura', 'Paco y Veva' o 'Aquí no hay quien viva', que le sirvieron para consolidar su carrera. Sin embargo, en el año 2009 decidió abandonar definitivamente el mundo de la interpretación. A partir de ese momento, la meditación y la práctica de yoga se convirtieron en su nuevo modo de vida. Definido como terapeuta transpersonal, es dueño de un centro de meditación y desarrollo personal ubicado en Madrid e imparte conferencias al mismo tiempo que continúa formándose constantemente y estudia las tradiciones espirituales comparadas.

5 Pilar Punzano

Pilar Punzano en la presentación de Sexualidad Esencial

A pesar de contar con amplia trayectoria en el mundo de la interpretación y de haber participado en series de renombre como 'Compañeros' o 'El comisario', Pilar Punzano decidió alejarse de las cámaras tras la sonada polémica de su salida de 'Cuéntame cómo pasó'. La longeva ficción de Televisión Española fue el último proyecto televisivo en el que trabajó, desde entonces se encuentra retirada de la vida pública y ha dado un giro a su carrera formándose en estudios sobre tantra y sexualidad. A través de la plataforma Sexualidad Esencial, Punzano se encarga de difundir información, experiencias y conocimientos sobre cómo relacionarse con los demás y con uno mismo, un proyecto que pretende ser un aporte directo y simple sobre la sexualidad humana.

6 Aaron Guerrero

Aaron Guerrero en el programa 'Cómo hemos cambiado']

Aunque para muchos siempre será recordado como Chechu de 'Médico de familia', hace años que el actor Aarón Guerrero dejó de lado a ese alegre y travieso niño. Después de su paso por la ficción encabezada por Emilio Aragón se convirtió en uno de los protagonistas de 'Ana y los siete'. Tiempo después, en el año 2008 pudimos verle en 'Yo soy Bea', última serie de televisión en la que ha participado. Desde entonces, aunque ha aparecido de forma ocasional en algún espacio televisivo, ha decidido aparcar su faceta como actor para centrarse en ser empresario. En concreto, ha logrado asentarse en el universo de la hostelería, regentando varios restaurantes con los que le va muy bien. Del mismo sucede en su vida personal, pues en el año 2019 se convertía en padre de su primer hijo.

7 María Abradelo

María Abradelo en el programa 'Assumptes Interns' de À Punt

Los valencianos que vivieron su infancia y adolescencia en los años noventa y principios del nuevo milenio probablemente recordarán a María Abradelo como la presentadora de 'Babalà Club', el mítico programa infantil del desaparecido Canal 9. Sin embargo, la actriz y presentadora cuenta con una amplia trayectoria en la pequeña pantalla en la que destacan formatos como 'Un, dos, tres... responda otra vez', 'Ven a cantar', 'La batalla de las estrellas', 'La isla de los famosos' o 'Expedición imposible'. Sin cortar sus apariciones como invitada en algunos programas, desde el año 2014 Abradelo no ha vuelto a ponerse al frente de un formato televisivo. De hecho, su último trabajo en el medio fue en el espacio 'Canta con Abradelo', en Canal 7 TeleValencia. No obstante, no ha dejado de trabajar, eso sí, en el ámbito inmobiliario. En concreto, ejerce de agente para una inmobiliaria enseñando viviendas a posibles compradores.

8 Julián González

Julián González en 'Colegas'

El debut como actor de Julián González en la pequeña pantalla se produjo cuando tan solo era un niño. Su estreno en la mítica 'Farmacia de guardia' fue todo un acierto y el primer paso de una carrera que le llevaría a formar parte del elenco principal de 'Menudo es mi padre' y 'Compañeros', otras dos exitosas series españolas que ya forman parte de la historia de la televisión nacional. Aunque en el año 2010 participó en la TV movie 'La última guardia' y en el año 2017 volvió a ponerse delante de las cámaras gracias a la webserie de Playz 'Colegas', lo cierto es que desde 2006 decidió dejar en un segundo plano su carrera como actor para centrarse en el interiorismo, profesión que compagina con su trabajo como recepcionista en una conocida franquicia de clínicas dentales.

9 Kim Manning

Kim Manning en una imagen promocional de 'Desafío bajo cero'

Natural de Estados Unidos, Kim Manning consiguió ser uno de los rostros más conocidos de nuestra televisión gracias a su labor como azafata en el mítico concurso 'Un, dos, tres... responda otra vez', donde permaneció hasta finales de los años ochenta. Su fama se incrementó cuando se unió al elenco principal de 'Manos a la obra', ficción de Antena 3 protagonizada por Carlos Iglesias y Ángel de Andrés López en la que encarnó a una fontanera polaca que, de vez en cuando, ayudaba a Manolo y Benito. Posteriormente colaboró en algunos formatos como el concurso 'Desafío bajo cero', hasta que, tiempo después, decidió volver a su país de origen, donde trabaja como profesora en una escuela de teatro infantil. De este modo, actualmente se encuentra alejada del foco mediático y tiene una vida estable al otro lado del charco.

10 Jaime Bores

Jaime Bores en 'Vuélveme loca'

Modelo, presentador, azafato y DJ, Jaime Bores alcanzó la fama a mediados de los años noventa convirtiéndose en uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla. Hasta su retirada de la televisión en el año 2012, participó en diversidad de programas como 'Lo que necesitas es amor', 'Madrid Directo', 'Digan lo que digan', 'La Granja', 'Pelopicopata' o 'Vuélveme loca', logrando una nominación a mejor presentador en los TP de Oro. Sin embargo, decidió abandonar su vida delante de las cámaras y emprender en el mundo de los negocios. En concreto, se encuentra vinculado al ámbito inmobiliario, sector en el que ha logrado encontrar una estabilidad en el anonimato.

11 Natalia Estrada

Natalia Estrada en la actualidad

Sustituta de Penélope Cruz en el programa 'La quinta marcha', Natalia Estrada no tardó en convertirse en una de las presentadoras estrella de Telecinco en los años noventa. 'Bellezas al agua' o 'Vivan los novios' fueron formatos en los que también participó, todo ello mientras desarrollaba al mismo tiempo su carrera como actriz. Su compromiso y posterior matrimonio con el italiano Giorgio Mastrota provoca que se mude a Italia, donde continúa trabajando como presentadora. Tras regresar a España y aparecer en algunos formatos de cadenas autonómicas, finalmente decide trasladarse de forma definitiva a Italia, donde se dedica a la cría y exhibición ecuestre con su actual pareja, Andrew Mischianti. La hípica y el mundo ecuestre en general se ha convertido ahora en su auténtica pasión, dedicando gran parte de su tiempo a todo lo que tiene que ver con los caballos.

12 Ingrid Asensio

Ingrid Asensio en la actualidad

Durante los años noventa y principios del nuevo milenio era habitual ver programas infantiles en los canales generalistas, formatos creados para el disfrute de los más pequeños de la casa. 'Club Megatrix' fue el buque insignia de Antena 3 durante mucho tiempo, programa que contó con varios presentadores durante su andadura. Ingrid Asensio fue uno de los rostros más populares, fama que continuó con el paso de los años, sobre todo cuando se casó con Fernando Sanz, hijo de un antiguo presidente del Real Madrid. Rápidamente se convirtió en la diana de la prensa rosa, hasta que comenzó a desaparecer de los medios de comunicación. En la actualidad reside en Dubái y se encuentra centrada por completo en su familia.