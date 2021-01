17 actores que interpretaron a sus gemelos en las series, sin tener hermano gemelo en la realidad

Mary-Kate y Ashley Olsen, Tia y Tamara Mowry o Dylan y Cole Sprouse son algunos casos de hermanos gemelos a los que hemos visto en la pequeña pantalla protagonizando una serie de televisión. Sin embargo, como no todos los intérpretes tienen hermanos gemelos que puedan cumplir con los requisitos del guion, muchas veces se ha recurrido a que un mismo actor o una misma actriz interprete a dos personajes al mismo tiempo.

Para generar esa ilusión de que dos gemelos aparecen a la misma vez en escena, una de las técnicas más empleadas es la de la pantalla partida, lo que permite grabar primero la escena con un personaje y luego con el otro, uniendo ambos resultados en el proceso de postproducción. De esta forma se facilita que un mismo intérprete desempeñe dos roles diferentes a la vez. No obstante, en otros casos también se recurre al uso de dobles y a la posterior edición gracias a avances como la creación de imagen digital que permite sustituir un rostro por otro. Desde FormulaTV queremos recordar varios casos de actrices y de actores que interpretaron a sus gemelos en series de televisión, pero sin tener un hermano gemelo en la realidad.

1 Mark Ruffalo en 'La innegable verdad'

Mark Ruffalo como Dominick y Thomas en 'La innegable verdad'

Basada en la novela "I Know This Much Is True" de Wally Lamb, 'La innegable verdad' es uno de los casos más recientes en el que el actor protagonista tiene que dar vida a dos personajes diferentes en cuanto a personalidad, pero iguales físicamente. En concreto, Mark Ruffalo se mete en la piel de Dominick y Thomas Birdsey, dos hermanos gemelos marcados por el trauma y por un vínculo muy conflictivo. Aunque el punto de vista que asume la ficción recae sobre el rol de Dominick, Ruffalo hace una excelente labor al encarnar, por un lado, a un cuarentón que prioriza el cuidado de su gemelo y, por otro lado, a ese hermano que padece esquizofrenia y que necesita vigilancia constante.

2 Lisa Kudrov en 'Friends'

Lisa Kudrov como Phoebe y Úrsula en 'Friends'

Cuando se trata de crear un hermano gemelo para un personaje da igual que la serie tenga un tono dramático o cómico, se trata de un recurso apto para todo tipo de géneros. En el caso de 'Friends' decidieron que el personaje de Phoebe Buffay tuviese una hermana gemela, por lo que la actriz Lisa Kudrow tuvo que encarnar a la alocada y bohemia masajista y a Úrsula, una camarera de Manhattan idéntica a ella. La relación entre ambas no era muy estrecha, de hecho, desde que su madre se suicidó se distanciaron y cada una hizo su propia vida por separado. No obstante, la buena aceptación que tuvo el personaje provocó que Úrsula apareciese en un total de ocho episodios, provocando a veces los celos de su hermana. Además, cabe recordar que el papel de Phoebe llegó a Kudrov gracias a su trabajo en la ficción 'Loco por ti', en la que ya encarnaba a Úrsula.

3 Antonio Resines en 'Aquí Paz y después Gloria'

Antonio Resines como Ángel y Paco en 'Aquí Paz y después Gloria'

En el año 2015 comenzó en Telecinco la emisión de 'Aquí Paz y después Gloria', una comedia familiar protagonizada por Antonio Resines. Precisamente, el actor tuvo que asumir el reto de encarnar dos personajes al mismo tiempo, es decir, tuvo que dar vida a dos hermanos gemelos. De este modo, por un lado, Resines se metió en la piel de Ángel, un sacerdote bondadoso que entra en estado de coma tras un accidente de tráfico cuando es secuestrado por unos mafiosos por culpa de su hermano. Por otro lado, interpretó a Paco, un estafador que aprovecha la situación en la que se encuentra su gemelo para cambiar su vida de formar radical y usurpar su identidad, regresar al barrio en el que creció y engañar a amigos, vecinos y viejos conocidos que creen estar tratando con Ángel.

4 Lina Morgan en 'Una de dos'

Lina Morgan en 'Una de dos'

La actriz Lina Morgan pasó toda una vida dedicada al mundo del espectáculo, convirtiéndose en toda una leyenda de la interpretación de nuestro país. La comedia fue el género en el que más trabajó y la década de los noventa la que más éxitos le reportó. Precisamente, en el año 1998 protagonizó 'Una de dos' en La 1 de Televisión Española, una ficción familiar en la que tenía que encarnar a dos hermanas gemelas idénticas. La serie fue cancelada al poco tiempo debido a sus bajos índices de audiencia, pero durante las semanas que esta comedia se mantuvo en antena, pudimos disfrutar con esa doble interpretación en la que daba vida al mismo tiempo a la dicharachera y despistada madame Susana y a la estricta, organizada y seria Vicky.

5 James Franco en 'The Deuce'

James Franco como Vincent y Frankie Martino en 'The Deuce'

Creada por David Simon con la colaboración de George Pelecanos, 'The Deuce' relata la historia de los gemelos Martino, papeles que están interpretados por James Franco. El actor se mete en la piel de Vincent y Frankie, dos hermanos de apariencia idéntica que tratan de sobrevivir en el complicado mundo de Times Square en el año 1971 y que terminan convirtiéndose en los principales líderes de la industria pornográfica. Mientras que Vincent regenta un bar al mismo tiempo que trata de encontrar la forma de prosperar e incluso de hacer frente al pago de las deudas que ha ido acumulando su hermano, el ambiente del barrio, sus vecinos y dos veteranas prostitutas con las que se cruza en su camino le hacen replantearse su modo de vida.

6 Yael Grobglas en 'Jane the Virgin'

Yael Grobglas como Anezka y Petra en 'Jane the Virgin'

Estrenada en el año 2014 y protagonizada por Gina Rodríguez, 'Jane the Virgin' supo crear su propio lenguaje para realizar una parodia de las telenovelas de forma sublime. Como tal, no podía faltar uno de los elementos más característicos del género: las hermanas gemelas. La actriz Yael Grobglas fue la encargada de interpretar a Petra y Anezka, dos hermanas físicamente iguales, pero una más mala que la otra. Aunque Petra al final tenía un lado más humano y bueno, ambas mostraron lo peor de ellas mismas, especialmente Anezka, que bajo su acento y apariencia inocente llegó a usurpar la identidad de su hermana para hacerse con su negocio y su familia. Para ello, no dudó en mandar a Petra al hospital y mantenerla paralizada para que no se descubriera quién era en realidad.

7 Arturo Fernández en 'Como el perro y el gato'

Arturo Fernández como Luis y Fray Pelayo en 'Como el perro y el gato'

En el año 2007 Televisión Española estrenaba la comedia 'Como el perro y el gato', una ficción con tintes surrealistas y en la que el actor Arturo Fernández tenía que encarnar a sus dos protagonistas. En concreto, el veterano intérprete se metía en la piel de Fray Pelayo y Luis Valdemar, dos hermanos idénticos que se reencuentran tras más de cuarenta años sin verse, tiempo en el que no han podido poner fin a las disputas que siguen teniendo desde que eran jóvenes. De este modo, por una parte, Fernández interpretaba a Luis, un caradura y mujeriego que regresa a España tras cometer un engaño y que decide tomar las riendas de su familia al descubrir que su hermano ya no es ninguna competencia. Por otra parte, daba vida a Arturo, convertido en cura y retirado en un convento bajo el nombre de Fray Pelayo.

8 Tatiana Maslany en 'Orphan Black'

Tatiana Maslany en diferentes roles en 'Orphan Black'

En el caso de 'Orphan Black', ficción que se basa en la vida de Sarah Manning, una joven huérfana que ve como su vida sufre un giro radical al ser testigo del suicidio de una mujer igual a ella, no podemos hablar de la existencia de una hermana gemela como tal, pero sí de la aparición de clones de la protagonista. La actriz Tatiana Maslany interpreta el rol principal de esta serie, pero también a varios personajes que son idénticos a Sarah. Se trata de mujeres que en ocasiones comparten pantalla al mismo tiempo, una labor posible gracias al uso de pantallas partidas y a las sustituciones de cara por CGI que se llevan a cabo en la postproducción. Tampoco podríamos disfrutar de todos esos clones de Sarah sin el magnífico trabajo que realiza Maslany, capaz de meterse en la piel de tantos personajes diferentes.

9 Ewan McGregor en 'Fargo'

Ewan McGregor como Emmit y Ray en 'Fargo'

La tercera temporada de 'Fargo' contó con una historia totalmente renovada en la que el actor Ewan McGregor debutó en la pequeña pantalla interpretando a los hermanos Stussy. Por un lado, da vida a Emmit, un rico y apuesto vecino de Minnesota que representa en el sueño americano y que cree ser un hombre afortunado y exitoso. Por otro lado, el intérprete encarna a Ray, el hermano menor venido a menos, con un aspecto más descuidado y que no hace más que fracasar en todo lo que se propone. La relación entre ambos es complicada porque Ray culpa a Emmit de todas las desgracias que le suceden, por lo que les cuesta entablar una amistad a pesar de ese lazo sanguíneo que les une. De hecho, la rivalidad entre ellos da pie a la historia principal de esta tanda de episodios de la serie.

10 Sarah Paulson en 'American Horror Story'

Sarah Paulson como Bette y Dot Tattler en 'American Horror Story: Freak Show'

La cuarta temporada de la antología creada por Ryan Murphy está ambientada en un circo de criaturas extrañas. Entre esos seres tan peculiares que trabajaban bajo las órdenes de Elsa Mars en 'American Horror Story: Freak Show' se encontraban Bette y Dot Tattler, dos gemelas siamesas. La actriz Sarah Paulson fue la responsable de dar vida a estos dos personajes, interpretando dos personalidades muy dispares bajo la singularidad de que estaban unidas por el tronco, por lo que debía grabar cada escena dos veces. Mientras que Bette era más impulsiva, dulce, gentil, soñadora y enamoradiza, Dot era más observadora, retraída, severa y protectora. La principal dificultad de Paulson es que debía conseguir que ambas se diferenciaran y que Bette fuese quien tomase las riendas, por no hablar de las escenas en las que se comunicaban a través de pensamientos.

11 Jeffrey Tambor en 'Arrested Development'

Jeffrey Tambor como George y Oscar Bluth en 'Arrested Development'

Centrada en los integrantes de una alocada familia, 'Arrested Development' nos presentó a los gemelos George y Oscar Bluth, encarnados ambos por el actor Jeffrey Tambor. Entre los dos, el personaje principal era George, patriarca de la familia que protagoniza la serie. De hecho, su estancia en la cárcel por estafa es el motivo que lleva a su hijo Michael a asumir la responsabilidad de ejercer de cabeza de familia y controlar la compañía que regenta su padre. Por otra parte, Tambor también dio vida a Oscar, mucho más bohemio y hippie que aprovecha su parecido físico con su hermano para obtener beneficios. Además, la confusión entre los dos personajes sirvió de base para generar tramas de lo más surrealistas y disparatadas, poniendo un toque de humor extra a la serie.

12 Joel McKinnon Miller en 'Brooklyn Nine-Nine'

Joel McKinnon Miller interpretando a Norm y Earl Scully en 'Brooklyn Nine-Nine'

Protagonizada por Andy Samberg y centrada en las aventuras de un grupo de detectives de una comisaría de Nueva York, 'Brooklyn Nine-Nine' también recurrió al uso de un gemelo de unos de sus personajes que en realidad resultó ser el mismo actor encarnando ambos papeles. Siguiendo su particular tono cómico, Norm Scully, el personaje interpretado por el actor Joel McKinnon Miller se enfrentaba a su gemelo idéntico Earl en el episodio dieciséis de la sexta temporada de la serie, titulado "Cinco de mayo". En concreto, Earl se presentaba en la comisaría para ayudar a Jake a ganar una apuesta, provocando que se produjese el reencuentro con su hermano después de años enfadados porque Earl se acostó con la exmujer de Norm. Como era de esperar, tras los reproches pertinentes, la conversación acabó con una absurda pelea.

13 Sarah Michelle Gellar en 'Ringer'

Sarah Michelle Gellar es Siobahn y Bridget en 'Ringer'

La actriz Sarah Michelle Gellar protagoniza 'Ringer', una ficción que narra la historia de una joven que lucha por superar su alcoholismo y que, tras ser la única testigo de un crimen, decide aprovechar la inesperada y extraña desaparición de su gemela para hacerse pasar por su hermana para huir de la mafia que le persigue. Así pues, Bridget viaja hasta Nueva York para tomar las riendas de la vida de Siobahn, una mujer mucho más afortunada, sofisticada, casada con un millonario y con un día a día aparentemente perfecto y lleno de privilegios. Sin embargo, ese cambio de personalidad no es tan sencillo y complaciente como esperaba y rápidamente surgen secretos, obstáculos y peligros que debe superar, dando así origen a las diferentes tramas que forman la ficción.

14 Dove Cameron en 'Liv y Maddie'

Dove Cameron da vid a las dos protagonistas de 'Liv y Maddie'

Series como 'Cosas de hermanas' o 'Cosas de gemelas' contaron con actrices que eran hermanas gemelas para interpretar a los personajes principales, sin embargo, en 'Liv y Maddie' decidieron utilizar a una única actriz para encarnar los dos roles protagonistas. Así pues, la intérprete Dove Cameron se mete en la piel de Liv y Maddie Ronney, dos adolescentes iguales en lo que al físico se refiere, pero que tienen muy pocas cosas en común. Mientras que Liv es una estrella de televisión internacional, Maddie se esfuerza por convertirse en la mejor jugadora de baloncesto y se encuentra centrada únicamente en el deporte. Cuando Liv regresa a casa con su familia tras pasar una temporada rodando una serie, ambas se dan cuenta que se han convertido en personas con personalidades completamente opuestas, lo que dificulta su relación.

15 Yasmine Al Masri en 'Quantico'

Yasmine Al Masri como Nimah y Raina Amin en 'Quantico'

Creada por Joshua Safran, 'Quantico' es un thriller que vio la luz en el año 2015 y que sigue los pasos de un grupo de jóvenes reclutas del FBI hasta que un día sucede lo inesperado y todas sus vidas dan un vuelco radical de la mano de uno de los mayores atentados terrorista en la historia de la ciudad de Nueva York. En ese grupo encontramos a Nimah y Raina Amin, dos gemelas idénticas que fingen ser una misma persona que se intercambian dependiendo de la situación. La actriz Yasmine Al Massri es la responsable de jugar este doble papel, realizando una labor estupenda porque en todo momento consigue que sepamos diferenciar perfectamente quién es cada una de ellas.

16 Olivia Molina en 'La valla'

Olivia Molina es Julia y Sara en 'La valla'

Ambientada en un mundo distópico, 'La valla' es otra de esas ficciones que utiliza la existencia de dos gemelas para desarrollar su historia, aunque en este caso ni se trata de una hermana malvada ni aparecen juntas en pantalla. En concreto, la actriz Olivia Molina encarna a Julia y a Sara, aunque en todo momento es Julia quien protagoniza la serie porque Sara falleció tiempo atrás. La diferencia respecto a otras ficciones radica en que Julia se ve obligada a hacerse pasar por su hermana para sobrevivir y para ayudar a su cuñado a recuperar a su sobrina. No obstante, Molina lo tuvo más sencillo a la hora de defender a ambos personajes porque en ningún momento coinciden en el mismo espacio y tiempo, por lo que no tuvo que desdoblarse en ninguna escena.

17 Melissa Joan Hart y Kiernan Shipka en 'Sabrina'

Kiernan Shipka como Sabrina y su gemela en 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina'

Tener una gemela malvada parece ser algo habitual en el universo que se ha creado alrededor del personaje de Sabrina. Melissa Joan Hart fue la primera en interpretar a esta bruja adolescente en 'Sabrina, cosas de brujas', donde descubrimos que uno de los secretos de la familia Spellman era que todo integrante cuenta con un gemelo. En su caso, Katrina era su gemela malvada y Joan Hart la encargada de defender también este papel. Años después, la actriz Kiernan Shipka ha asumido la responsabilidad de encarnar a una nueva versión de Sabrina en 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina', serie en la que no quisieron dejar pasar esta tradición y en la que su protagonista también ha contado con una hermana gemela a la que ha dado vida la propia Shipka en la cuarta temporada.