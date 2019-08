Una actriz de 'Por 13 razones', obligada a borrar sus redes sociales después de sufrir ciberacoso

La tercera temporada de 'Por 13 razones' ha traído consigo nuevas caras al instituto de Clay Jensen y compañía. Las filas de alumnos de Liberty High se han ampliado con la integración de personajes como Ani Achola, interpretada por Grace Saif. La inédita adolescente es una nueva estudiante que acaba de llegar a la ciudad junto a su madre, que comienza a trabajar como cuidadora del moribundo abuelo de Bryce Walker. Recordamos que el personaje al que da vida Justin Prentice es el eje central de la tercera temporada, que nos descubrirá quién ha sido su asesino.

Grace Saif (Ani) junto a Dylan Minnette (Clay) en 'Por 13 razones'

Volviendo a Ani, este nuevo personaje cobra gran protagonismo en la nueva temporada, ya que es la narradora en esta ocasión, en lugar de Hannah Baker. Como apunta PopBuzz, la alumna se sitúa en medio de todas las historias que van surgiendo a lo largo de los capítulos, y contribuye en cierta medida en el arco de redención de Bryce Walker, después de los graves acontecimientos que le salpicaban en las temporadas anteriores.

Este rol de Ani parece que no ha sentado nada bien entre la mayoría de los fans de 'Por 13 razones'. Desde el estreno de la tercera temporada en Netflix, en las redes sociales se ha hecho patente el descontento y la aversión que está generando el personaje. Desafortunadamente, muchos seguidores que no saben separar entre actriz y personaje no han tenido reparos en acosar a Grace Saif, lo que ha provocado que finalmente la intérprete haya tenido que abandonar sus perfiles sociales ante tantos comentarios negativos y desagradables. No se puede acceder a su perfil en Twitter y sus fotos en Instagram han desaparecido.

Total apoyo por parte de sus compañeros

Es un tanto paradójico que una serie que trata de frente el tema del bullying sufra de este problema entre sus propios protagonistas. Por suerte, la actriz está recibiendo el apoyo de sus compañeros en la ficción. Timothy Granaderos, Monty en 'Por 13 razones', ha defendido en Instagram a Grace, compartiendo una foto de ambos en el set de rodaje. "Hola a todos, solo un recordatorio. Tanto si apoyas o no, te gusta, o te encanta un personaje de nuestra serie de ficción: recuerda que hay un actor/actriz estupendo y con talento que da vida a esas palabras escritas", es el reivindicativo comentario que acompaña a la imagen.

"Uno de los temas subyacentes en nuestra serie es cuidarnos unos a otros. He visto algunas cosas bastante desagradables dichas en Internet con respecto a la introducción de un nuevo personaje. Sois apasionados y os queremos por eso, pero POR FAVOR, tratad de ser amables y respetar el trabajo de la talentosa actriz/actor detrás del personaje", ha pedido Granaderos a sus seguidores. El actor también ha tenido que lidiar con comentarios despectivos de los fans, ya que Monty es uno de los personajes más odiados de la serie.