Apple TV+ y Bambú se unen para crear la primera serie española de la plataforma

Bambú Producciones es una de las compañías que más peso tiene en el mercado audiovisual español. No solo ha realizado series para cadenas generalistas, como '45 revoluciones' o 'Velvet', sino también para plataformas como Netflix o Amazon. Y a esta lista de clientes se le suma una plataforma recién llegada, Apple TV+, para la que Bambú desarrolla un nuevo proyecto.

Bambú desarrollará la primera serie española de Apple TV+

La noticia se ha conocido gracias a una entrevista realizada por todotvnews a Ramón Campos, productor ejecutivo. En ella, Campos repasó los proyectos recientes de la productora y los que están en camino, entre ellos "una serie para Apple". De esta forma, la serie de Bambú es la primera ficción española confirmada en la plataforma, aunque no han trascendido más detalles del tema.

En la misma entrevista Campos explica que hablan con todas las plataformas, aunque "hay algunas que ya están más asentadas en España y otras que están estudiando cómo posicionarse en el mercado". Respecto a esto, explica que ya no se tiene en cuenta uno solo de los mercados, el español o el latinoamericano, sino que se estudia la forma de llegar a ambos con el mismo producto.

Una nueva plataforma

Apple TV+ tiene previsto su lanzamiento para el día 1 de noviembre. Algunas de las series a las que se podrá acceder desde ese momento serán 'Dickinson', 'For All Mankind', 'See' o 'The Morning Show'. En las semanas posteriores, no se detendrá el torrente de estrenos, ya que a los capítulos semanales de esas cuatro producciones se sumará el lanzamiento de 'Servant' y 'Truth Be Told'.