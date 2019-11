'The Morning Show' firma el peor estreno de las series de lanzamiento de Apple TV+

Apple TV+ ha vivido una recepción menos calurosa de lo esperado. La neonata plataforma de streaming vivió el 1 de noviembre su lanzamiento global, con cuatro series haciendo las veces de carabelas preparadas para conquistar un mercado más que saturado. Sin embargo, a pesar de la omnisciente presencia de la marca tecnológica por todo el mundo, ninguna ha llegado a buen puerto, aunque la frecuencia semanal de la mayoría de ellas podría revertir la situación en el futuro.

Steve Carell y Jennifer Aniston en 'The Morning Show'

Como indican los datos de Parrot Analytics recogidos por Variety, ninguno de los cuatro títulos ha conseguido colarse en el top 20 de 2019 de estrenos de nuevas series en plataformas de streaming en Estados Unidos. La única que ha estado cerca de conseguirlo ha sido 'See', la ambiciosa obra de ciencia ficción protagonizada por un invidente Jason Momoa, mientras que 'The Morning Show' ha sido la que ha suscitado menos interés durante sus primeras 24 horas de vida.

Tanto 'Dickinson' como 'Para toda la humanidad' han superado sin problemas los datos de 'The Morning Show', la producción más cara de la plataforma, cuyo presupuesto por episodio ronda los 15 millones de dólares. La presencia de estrellas como Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell no ha sido suficiente para calar entre el público, ni siquiera en su segundo día, en el que el crecimiento fue nimio. De la misma manera, en el resto de territorios (Alemania, Australia, Países Bajos...) en los que se han extraído estos datos a través de diversas fuentes online, 'The Morning Show' se mantiene como la última opción y 'See' como la primera.

La competencia no para de crecer

Tanto 'The Morning Show' como 'See' y 'Para toda la humanidad' tienen margen para mejorar estos datos, ya que cada viernes tendrán la oportunidad de revivir su interés con sus nuevos episodios, pero la carta de presentación podría pesar en ese recorrido. Por si no fuera suficiente con la llegada de Apple TV+, el 12 de noviembre se producirá la primera etapa del lanzamiento de Disney+, ya que ese día ya estará disponible en Estados Unidos, Países Bajos y Canadá, donde se podrá disfrutar, entre otras producciones, de 'The Mandalorian', la serie ambientada en el universo "Star Wars". En ese momento descubriremos cómo se comparan los datos del gigante del entretenimiento con los de Apple. ¿Logrará impactar con más fuerza?