Adara se confiesa en 'GH VIP 7': "Me he enamorado de Gianmarco"

Desde que los concursantes de la séptima edición de 'GH VIP' llegaran a la casa a principios de septiembre ha habido una posible relación de la que se ha hablado en todos los programas de Telecinco, pero parece que la protagonista, Adara Molinero, ha tomado una decisión.

Adara confiesa estar enamorada de Gianmarco

El público decidió que el exparticipante italiano Gianmarco Onestini pasara una noche en la casa, y las horas que ha pasado el concursante dentro de la vivienda situada en Guadalix de la Sierra han servido para dar a conocer cuál será el futuro del propio italiano con la participante madrileña.

También hubo beso

En un confesionario, Adara ha confesado que "esto es muy fuerte, tener que decirlo por aquí, pero no tengo otra forma de decírselo a Hugo. Que me perdone si le he hecho daño, de verdad. No sé cómo ha podido pasar, pero es lo que siento: me he enamorado de Gianmarco. Esto está siendo muy fuerte para mí".

Además, el programa de Mediaset también ha hecho públicas unas imágenes en las que ambos concursantes daban rienda suelta a su pasión, besándose tras levantarse por la mañana, sobre lo que Adara ha comentado, tras la salida del italiano de la casa, que "para mí fue increíble. Estaba súper feliz porque vi a Gianmarco y estuve mucho tiempo con él".