'GH VIP 7': Noemí Salazar será la cuarta finalista, según los usuarios de FormulaTV

La recta final de 'GH VIP 7' ya ha llegado y, en la decimoquinta gala del concurso, una de las cuatro finalistas tendrá que abandonar la casa de Guadalix de la Sierra. Según los usuarios de FormulaTV, la concursante que abandonaría la carrera por el maletín será Noemí Salazar. En la encuesta sobre la opción favorita para ganar el reality, la estrella de 'Los Gipsy Kings' es la finalista menos votada, con tan solo un 8,5% de los votos.

Noemí será la cuarta finalista, según los usuarios de FormulaTV

En la quinta gala de 'GH VIP 7', Noemí ya había recibido un toque de atención del público por su inactividad en el concurso, pues la nombraron "mueble" oficial de la edición, por encima del italiano Gianmarco Onestini, que en aquel momento aún no había comenzado su historia con Adara y no gozaba de gran popularidad. "Estoy siendo yo. Cuando hay un conflicto saco la cara. No lo entiendo", explicó la concursante al conocer la decisión de la audiencia.

Si se cumple la predicción de los usuarios de FormulaTV, Noemí se llevará una gran decepción, pues ha reconocido en numerosas ocasiones que su sueño era participar en 'Gran Hermano'. Dentro de la casa de Guadalix ha contado que no había tenido un segundo hijo porque siempre pensaba que la llamarían para entrar en el reality, aunque también ha explicado que cuando abandone el concurso, se centrará en su deseo de volver a ser madre.

Adara y Alba, favoritas

En la encuesta destacan dos concursantes: Adara Molinero y Alba Carrillo. Ambas han dado grandes momentos en el reality y se han convertidas en las favoritas del público para ganar, con un 41,2% y un 39,2% de los votos, respectivamente. La medalla de bronce sería para Mila Ximénez, que acumula el 11,1% de los votos. Todavía podría haber grandes cambios, pues queda una semana para que se celebre la final de esta edición.