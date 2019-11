Adara descubre en 'GH VIP' que su conversación sobre Gianmarco se ha visto en el exterior

En 'Gran Hermano VIP' siempre hay sorpresas, y si hay un tema que ha desatado la polémica las últimas semanas en el concurso ha sido el supuesto amor que Adara podría sentir hacia Gianmarco, cosa que ha vuelto a salir a la palestra tras la visita de Jesús, el padre de la participante, a la casa de Guadalix.

Adara llora en 'GH VIP 7'

Ha sido él quién le ha contado a su hija que la conversación entre el Maestro Joao y ella, que tuvieron a escondidas en el confesionario, se había oído en el exterior, por lo que ella ha comentado que "ha sido sin querer todo. Yo no quería hacerle daño a Hugo. Quería esperar a hablar con él".

Jesús le ha dicho que "no des todo por sentado. Hasta Hugo lo entiende, pero, seguramente, esto aquí no lo puedes resolver. Tendrá que hacerlo fuera. Si tiene que ser, será. Hugo me ha dicho que el día que salgas estará aquí con el niño", a lo que ella ha afirmado que "por una parte me alegro porque no podía callarlo más. No sé si estoy enamorada de Gianmarco".

Adara: "No sé si quiero seguir con Hugo"

Tras la salida del padre de Adara de la sala en la que se ha encontrado con su hija, Jorge Javier ha hablado con ella para aclarar varios aspectos de su próxima vida tras el concurso, por lo que el presentador le ha preguntado si "¿a ti te gustaría seguir con Hugo?", a lo que ella ha respondido que "no lo sé, porque me he dado cuenta aquí que había cosas que no iban bien. También te digo que igual son cosas que tiene solución".

Además, la propia Adara ha querido añadir que "a veces pienso que si no hubiera entrado aquí, todo seguiría igual, pero creo que necesitaba entrar aquí". Finalmente, la concursante ha comentado que "Hugo es el padre de mi hijo, y pase lo que pase, le voy a respetar siempre", afirmado rotundamente, y entre lágrimas, que "no era feliz antes de entrar en 'GH VIP'. Que me perdone si le hace daño mi respuesta, pero es que no lo era".