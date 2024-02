Por Rubén Rodríguez Tapiador |

En 2023, Adara Molinero y Asraf Beno estuvieron en Honduras como concursantes de 'Supervivientes' y, al comienzo del concurso, forjaron una gran amistas. Sin embargo, con el paso de los días se fueron distanciando y llegó un punto de no retorno que les llevó a protagonizar grandes conflictos dentro del reality de Mediaset España.

Asraf Beno, Adara Molinero, Elena Rodríguez e Isa Pantoja en 'GH Dúo 2'

Tras mucho tiempo sin verse,, debido a que Asraf Beno y la madre de Adara Molinero han llegado a la segunda semifinal de la segunda edición de ' GH Dúo ' y. Para darles una sorpresa a los dos concursantes, Isa Pantoja y a la hija de Elena Rodríguez

Durante la gala se han ido reencontrando uno a uno con sus familiares, pero, en el momento de expulsar al cuarto finalista, el programa ha reunido a los dos concursantes que se encontraban en peligro con sus respectivas visitas. Como Asraf Beno y Elena Rodríguez eran los dos aspirantes que estaban en la cuerda floja, Adara Molinero e Isa Pantoja se han vuelto a juntar con ellos.

Bonitas palabras

Al verse de nuevo, los dos exconcursantes de 'Supervivientes 2023' se han fundido en un abrazo y Elena Rodríguez ha asegurado que le gustaba ver esa imagen. Por su parte, Adara Molinero le ha querido agradecer a su excompañero el trato que le ha dado a su madre en la casa de Guadalix: "Quiero decirte, delante de toda España, (...) que gracias por haber cuidado tantísimo a mi madre, por esos momentos de diversión, por todo, (...) por cómo la ha cuidado. De verdad, gracias. Lo valoro muchísimo". Tras esto, Marta Flich ha comunicado que la taxista se quedaba a las puertas de la final como cuarta finalista.

No quería ir al plató

Por otro lado, esta visita de Adara Molinero ha sorprendido que se dé porque, el 12 de febrero, aseguró en sus redes sociales que no iba a ir al plató de 'GH Dúo 2': "Me retiro. Lo único de lo que está sirviendo que yo esté aquí es para que haya un linchamiento hacia mí y hacia mi madre. Lo único que se pretende es que vaya a plató y eso no va a pasar", escribía entonces, bastante molesta con el reality show.