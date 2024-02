Por Beatriz Prieto |

'GH Dúo 2' celebró su segunda semifinal la noche del martes 27 de febrero, en la que el programa reunió a los cuatro finalistas con uno de sus seres queridos. En el caso de Asraf Beno, el ceutí pudo volver a reunirse con su mujer, Isa Pantoja, quien se mostró de lo más contundente cuando el programa quiso abordar la relación entre la pareja y su madre, Isabel Pantoja.

Asraf Beno, emocionado al hablar de Isabel Pantoja en un vídeo de la semifinal de 'GH Dúo 2'

, apostaba Beno, sobre su suegra, en un vídeo que el programa emitió a la pareja durante su reencuentro. En él, el ceutí se mostró muy emocionado mientras aseguraba que, en referencia a cómo tachó a la familia de su mujer de "mierda", hace ya más de tres años, durante su participación en ' La casa fuerte '.

"Me gustaría que la relación fuese otra, pero bueno, ya está. No depende de mí tampoco", añadía el finalista, tras lo cual reconocía que "he sufrido bastante, la verdad" y deseaba que "ojalá todo vaya a mejor". Ya en directo, Flich quiso recordar lo ocurrido hace tanto tiempo, ante un Beno que admitía que "me cuestan estas cosas, porque al final es como ir demasiado atrás" y se mostraba dispuesto a pedir de nuevo disculpas, antes de ser interrumpido por Pantoja: "Ya, pero es que ya has pedido disculpas un montón, no hace falta que te estés machacando con esa historia. Ya te lo dije una vez".

"Ella ya sabe lo que pienso"

Beno desveló que sus declaraciones del vídeo se debían a que el programa le había preguntado si creía que su suegra estaría orgullosa de su concurso, momento en el que su mujer lanzó con humor que "ya os digo que no creo que vea el programa". "Pero yo, de verdad, ya sabéis que mi relación con mi familia es nula, pero no es por parte nuestra. Igualmente, yo miro el presente", declaró Pantoja, más seria.

Asimismo, la visitante aseguró estar "muy agradecida por todo lo que me ha dado mi madre, obviamente, pero yo ahora tengo una familia, un hijo y un marido maravillosos y me siento superorgullosa". Fue entonces cuando Flich dejó caer la posibilidad de que la tonadillera estuviera viendo el programa, para plantear a la pareja si "le querríais decir algo". "No. Ella ya sabe lo que pienso y ya está. Lo que le tenga que decir, se lo diré a ella, cuando ella quiera", respondió Pantoja, sin rodeos.