Los conflictos de Adara Molinero se han convertido en un filón para los usuarios de las redes sociales. Una nueva polémica tiene como protagonista a la exconcursante de 'Gran Hermano 17', programa que la vio nacer mediáticamente hablando, pues no ha dudado en criticar con dureza a uno de los programas de Mediaset España. Asimismo, rechaza que se siga hablando de ella en televisión.

Adara Molinero, en sus stories de Instagram

Molinero decidió abrir la aplicación de Instagram para grabarse con la cámara frontal mientras enviaba un duro mensaje. No obstante, la ganadora de 'Gran Hermano VIP 7' quiso respirar hondo y tranquilizarse para que nadie pudiese acusarla de estar "alterada": "Voy a hacer estas historias lo más calmada posible", comenzó exponiendo. En pocos segundos, su estado de ánimo se viró hacia un hervidero de ataques.

"Llevo sin salir en televisión más de un año. No entiendo por qué hay personas con esa maldad que siguen hablando de mí", sentenció. Justo después, explotó mientras afirmaba que Mtmad es una "auténtica mierda y basura", razón que le llevó a dejar de crear contenido allí. Sin embargo, no solo tenía malas opiniones para la plataforma de Mediaset, apodando al programa 'Solos' como "el pisito de los cojones": "No sé por qué no tienen otro tema, por qué no hablan de su vida o se dedican a otra cosa".

????La razón que tiene ADARA diciendo lo que piensa de la basura de MTMAD????



Que siguen hablando de ella sin ella salir en televisión, ni hablar de nadie.



Adarista por siempre ???? pic.twitter.com/9ApT5aC5GD — «?» ???? (@esloqueveotv) August 23, 2021

Dolida, a la vuelta del gimnasio

Desde el asiento de un coche, Adara prosiguió con su argumentario, pero hizo una parada para mencionar: "Es que vengo del gimnasio, estoy dolida", en referencia a los comentarios que se vertieron contra su persona: "Yo no hablo de nadie, no opino de nadie... No entiendo por qué se sigue". Molinero cuenta en su haber con victoria en uno de los realities más importantes de Telecinco, cuando el público decidió que se llevase el codiciado maletín. Contando con esos apoyos, terminó su discurso con otra advertencia: "Demasiado me callo para todas las veces que me nombran buscando una guerra".