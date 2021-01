Marta Peñate se sincera sobre su pelea con Adara: "No hemos llegado a las manos, pero no quiero más guerra"

Marta Peñate y Adara Molinero han protagonizado una fuerte discusión en la calle y la noticia ha saltado rápidamente a las redes sociales. Sin embargo, la mayor parte de los usuarios, aún sin saber qué había pasado, han convertido en trending topic a la ganadora de 'GH VIP 7' al mostrarle su apoyo incondicional. Al ver la gran cantidad de comentarios, la participante de 'La isla de las tentaciones 2' ha decidido pronunciarse sobre lo ocurrido.

Marta Peñate y Adara Molinero se han peleado en la calle

En una serie de vídeos, Marta ha explicado que se encontraron por la calle y que se pelearon. En un primer momento, la canaria afirmaba que no habían "llegado a las manos", pero más tarde ha matizado esas declaraciones y ha contado que Adara le empujó y que, hasta que ella no sacó el móvil para grabarlo, la madrileña no se calmó. Inma Campano, amiga de Marta tras su paso por el reality presentado por Sandra Barneda, le apoyaba diciendo que había sido necesario grabarlo para evitar que Adara le volviera a empujar. "Claro, yo le dije: 'Ahora no me dices nada porque estoy grabando'", se ha reafirmado en su postura Peñate.

"Creo que las dos hemos pecado, no creo que haya pecado yo sola", ha explicado Marta, que mantiene que la culpa es compartida. "Ella se equivocó en su momento por insultarme cuando yo era amiga de Sofía y yo después me pasé con ella", ha aclarado la canaria, que sí que ha confesado que piensa que "no llegaron a las manos" gracias a ella. Aunque, de nuevo, ha vuelto a repartir culpas y ha equilibrado la balanza diciendo que ella demostró más "inquina" que Adara, quien solo escribió un mensaje hablando mal de ella, mientras que Marta se ensañó mucho más.

"No quiero más guerra"

Marta también ha explicado que piensa que la gente en la calle descubrió que se estaban peleando por culpa de Adara: "Había muchísima gente y yo le decía: 'Adara, relájate, para un poco que nos están viendo y nos van a grabar". Después de contar todo lo que había pasado, la canaria ha manifestado su deseo de "no darle más bombo" y "zanjar el tema". "Si soy sincera, ya estoy un poco cansada de tanta guerra y me está afectando bastante", ha sentenciado la exconcursante de 'GH 16'.