Adara Molinero podría haber roto con Rodri Fuertes: "El tiempo pondrá todo en su sitio"

Su éxito durante su paso por 'GH VIP 7' le trajo todo tipo de cambios en su vida. Adara Molinero decidió romper con Hugo Sierra, padre de su hijo, y dar una oportunidad a Gianmarco Onestini. Tras la mala experiencia que tuvo al hacer pública su relación con el italiano, Molinero decidió alejarse de las cámaras por un tiempo y dar un paso más con su excompañero de 'Gran Hermano 17', Rodri Fuertes. Sin embargo, todo indica que la pareja podría haber terminado su relación.

Rodri Fuertes y Adara Molinero

Las alarmas saltaron el 2 de enero, el mismo día que la expareja de Bea Retamal cumplía 31 años. Los seguidores de Adara Molinero se percataron que la influencer había eliminado todas sus fotografías con Rodri Fuertes en su cuenta de Instagram y que ya no le seguía en ninguna red social. Sin embargo, más tarde se confirmó por parte de la ganadora de 'GH VIP 7' que la pareja estaba pasando por una crisis: "Soy impulsiva. Aun así supongo que el tiempo pondrá todo en su sitio", explicó a sus fanáticos a través de sus stories.

"Si quisiera televisión, nunca me hubiera ido. Paciencia", pidió Molinero a todos aquellos que necesitaban saber cuáles eran los motivos de su posible ruptura. No obstante, lo que podía resultar una pelea de enamorados parece que ha ido un poco más allá. Al día siguiente, Molinero afirmó que ella no decidió separarse: "Va a ser la última vez que me pronuncie sobre este tema. Yo no he dejado a nadie", volvió a responder a sus seguidores en su cuenta de Instagram.

Rodri Fuertes no se pronuncia

Por el momento, Rodri Fuertes se ha mantenido al margen de la polémica y se ha limitado a responder a todos los mensajes de felicitación que ha recibido por su cumpleaños. Eso sí, el madrileño mantiene las románticas imágenes que tiene con Adara en su cuenta de Instagram, a pesar del último story que ha compartido con sus seguidores donde se pedía a sí mismo que lo aprendido en el 2020, lo aplicase en el 2021. ¿Habrá posibilidades de una reconciliación o será una ruptura definitiva?