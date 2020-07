Oleada de reproches en el reencuentro entre Adara y Gianmarco: "Nunca llegué al orgasmo"

'Sábado deluxe' ha arrancado el mes con uno de los reencuentros más esperados. El plato fuerte del programa conducido por Jorge Javier Vázquez en la noche del 4 de julio no ha sido otro que el enfrentamiento directo entre Adara Molinero y Gianmarco Onestini, cuya relación y posterior ruptura han dado pie a decenas de titulares, y ahora a un festival de cuchillos que han volado en ambos sentidos.

Adara y Gianmarco en 'Sábado deluxe'

Para romper el hielo antes del cara a cara, el presentador preguntó sin tapujos a la ganadora de 'GH VIP 7' si su ex "se la pela" y ella, entre risas, no podía estar más de acuerdo: "Muchísimo." procedía a exponer su versión de los hechos acerca de la ruptura, enfatizando que el italiano "malinterpretó" sus conversaciones con Rodri Fuertes, con quien mantiene actualmente una relación. "Luego empezamos a hablar cada vez más hasta que ha pasado lo que ha pasado," comentaba Molinero acerca de su antiguo compañero en 'Gran Hermano 17', al que ha tratado de mantener al margen: "Él no quiere salir en todo esto, tiene su trabajo."

Tras esa introducción, Gianmarco tomó el turno de palabra para, antes que nada, promocionar la reciente publicación de su canción "Maracaná". "Es una castaña, pero es pegadiza," reflexionaba Adara acerca del single. Unos cuantos ataques después, Jorge Javier no tardó en sacar a relucir el tema del sexo, en el que la joven no tuvo reparo en mojarse al afirmar que su ex no ofrecía un gran rendimiento en la cama: "Es pasional, pero le falta un poquito de experiencia."

Conflictos de pareja

"Este chico es un poco guarrete, y hay cosas que yo no," confesaba la madrileña, que además añadía que nunca había logrado la satisfacción plena con su ex: "Nunca llegué al orgasmo con él. Se daba cuenta de que yo no llegaba y le daba igual." Y por si eso fuera poco, también apuntó que Gianmarco no besaba bien, ante lo cual su interlocutor no pudo quedarse callado: "Has jugado con los sentimientos y no tienes coraje a mirarme a los ojos después de las mentiras que dices."