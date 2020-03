Adara rompe su silencio tras la ruptura con Gianmarco: "Estoy desesperada, no quiero que me vea así mi hijo"

Parecían la pareja del momento pero la felicidad por la que tanto lucharon en la casa de Guadalix de la Sierra les ha durado apenas unas semanas. Gianmarco sorprendía el viernes 27 de marzo anunciando su ruptura con Adara Molinero a través de las redes sociales por unos supuestos mensajes en los que ella estaría tonteando con otros chicos; en especial, con uno.

Adara, destrozada por la ruptura con Gianmarco

Mientras los distintos programas de Mediaset España especulan con la identidad del presunto amante, 'Viva la vida' ha conseguido hablar con la otra parte de la relación. La ganadora de 'GH VIP 7' ha roto su silencio en conversaciones con una de las redactoras del espacio presentado por Emma García, y no ha podido esconder el duro momento que atraviesa: "Estoy desesperada; no aguanto más este machaques por la redes sociales y por todo cuando no me lo merezco, ¿sabes? Cuando he sido justa".

Adara denuncia así los ataques que está recibiendo por parte de sus detractores y declina, por el momento, pronunciarse sobre los detalles de la ruptura. Tras ser cuestionada sobre la existencia de su amante, la exazafata se desmoronaba e interrumpía la llamada. "Espera, que no quiero que me vea mi hijo", explicaba, antes de romper a llorar. "Estoy quedando de infiel, me están machacando, me están diciendo de todo. Es muy fuerte esto. Qué injusto todo. No me puedo defender ni nada... estoy destrozada", añadía desde otra parte de la casa.

Su versión, el lunes en '¡Madre mía!'

La joven ha prometido dar explicaciones sobre su situación este lunes 30 de marzo en '¡Madre mía!', su programa en la web de Mediaset. Desde Telecinco se ha señalado a varios hombres como sus posibles amantes. Aunque sonaba con fuerza el nombre de Rodrigo, compañero y primer chico en el que se fijó en 'GH 17', este lo ha desmentido y asegura que solo mantienen una amistad. Por el contrario, va cobrando forma la posibilidad de que la identidad del amante se corresponda a Alberto Santana, con quien habría empezado a hablar antes incluso del inicio de 'GH VIP 7'.