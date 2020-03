Adara, avergonzada del edredoning de Hugo Sierra e Ivana en 'Supervivientes': "Me ha dado asco el sonido"

Mientras que unos concursantes luchan por aguantar la presión de 'Supervivientes' y no sufrir un desmayo, otros intentan redimir la pasión, pero son incapaces de ello. Estamos hablando de Hugo Sierra e Ivana Icardi, quienes han vuelto a protagonizar otro edredoning en la playa que ha dejado atónita a Adara Molinero por los sonidos que se escuchaban.

Hugo Sierra e Ivana Icardi hacen edredoning en 'Supervivientes'

A punto de marcharse a dormir, Yiya les advertía que tuvieran precaución si practicaban sexo: "Cuidado con quedaros preñados, que no quiero sobrinos aquí". Una vez se había marchado su compañera, la pareja comenzaba a besarse sobre el colchón, pasando a taparse bajo la colcha, colocarse uno encima del otro y atisbarse movimientos sospechosos. Durante el tiempo que duró su animada actividad, se escucharon unos extraños chirridos, que finalizaron con ellos limpiándose las piernas.

La reacción de Adara

Adara Molinero se encontraba en conexión por videollamada con Jordi González en 'Supervivientes: Conexión Honduras'. La expareja de Hugo Sierra daba su opinión sobre las imágenes que acababa de ver: "Siendo sincera, me ha dado bastante vergüenza ajena, me ha parecido repugnante", confesaba. "Estoy en contra de las cosas que no son reales, de las cosas vulgares".

El presentador le preguntaba acerca de por qué sentía esa aversión a un acto de amor: "Me ha dado asco el sonido". Además, aseguraba que no entendía lo que hacía el uruguayo cuando la criticó por enamorarse de Gianmarco en 'GH VIP 7'. "Cuando yo estaba en 'GH' se dedicó a decir que no haría ciertas cosas por su hijo y está haciendo cosas peores", explicaba. "Por mucho que sienta por una persona, dijo que no haría ciertas cosas por pensar en esa personita. Entonces tanto que dijo de mí, ahora se lo tendría que aplicar".