Gianmarco y Adara Molinero rompen su relación tras una presunta infidelidad de ella

Parece que el amor no les ha durado demasiado a la que sin duda fue la pareja más icónica del universo Telecinco en los últimos meses.. Semanas después de convivir en el hogar de Guadalix de la Sierra terminaron iniciando un idilio amoroso que tras una serie de altibajos parecía consolidado. Pero no, el italiano ha sorprendido a todos este viernes 27 de marzo publicando una serie de Stories en su perfil oficial de Instagram en los que

Gianmarco Onestini

En estos vídeos en los que vemos a Gianmarco muy emocionado, este explica que el motivo de esta inesperada ruptura es una presunta infidelidad de Adara Molinero. "Me voy de aquí porque he descubierto unos mensajes de Adara filtreando con otros chicos, en particular con uno", empieza diciendo el italiano, para después desvelar que Molinero incluso iba a quedar con el que podría ser su amante. "Para mí, las faltas de respeto en una relación son muy graves y esto es muy grave, por eso ahora necesito un poco de tiempo", añade el italiano, dejando claro que ahora no quiere saber nada de Molinero.

No puede volver a Italia

El que fuese ganador de 'El tiempo del descuento' se muestra muy decepcionado con la que fuese su novia y es que recuerda a sus seguidores que "yo lo he dejado todo por venir aquí y estar con ella. He estado completamente solo, he dejado a mi familia, a todos mis amigos", un cambio de vida que parece que de nada ha servido. Por ello, ahora el italiano afirma que va a regresar a su casa, con su familia: "Ellos me necesitan, por eso vuelvo". El problema de este anuncio es que Onestini lo tiene imposible para viajar y es que tanto nuestro país como el suyo natal se encuentran en plena cuarentena por la crisis del coronavirus COVID-19. Por ello, posiblemente este tendrá que mantenerse en su hogar hasta que esta crisis se supere.