Ion Aramendi sumó su segunda cita de 'Gran Hermano: El debate' la noche del domingo 15 de septiembre, en la que el presentador estuvo acompañado por varios colaboradores. Entre ellos se encontraban Adara Molinero y Frank Blanco, quienes vivieron un inesperado momento de tensión en pleno debate, en el que la madrileña le acabó reprochando a su compañero sus críticas pasadas.

Adara Molinero y Frank Blanco se enfrentan en 'Gran hermano: El debate'

"Lo dije la semana pasada, lo repito hoy, yo mantengo que acabarán siendo amigos...", vaticinó Blanco, sobre la relación de Óscar Landa Maite Benítez , momento en el que Molinero lo interrumpió cortó sin miramientos, en desacuerdo con sus palabras., replicó el catalán. Al ver que Molinero continuaba su discurso, se mostró más critico: "Me parece fatal que en el debate le robes el turno a un compañero al que el presentador acaba de dar paso, querida compañera"., replicó la aludida, con cierta ironía.

"Sí, a lo mejor cuando acabe. ¿Pero sabes qué? He acabado, amiga mía. Adelante", respondió Blanco, ante lo que Molinero soltó un "que se nos ofende" con cierto retintín. "Que no pasa nada, venga, ya está", insistió el colaborador, tras lo cual admitió que "se me ha olvidado lo que iba a decir", por lo que Aramendi pasó a dar la palabra a la madrileña, quien "ya había acabado". "Pero vamos, que me he quedado muerta en este momento. No he entendido nada", añadió la colaboradora. Blanco intentó tirar de humor y señaló que "tú y yo podríamos ser amigos, igual que ellos dos si quieren". Palabras que, lejos de relajar las cosas, pusieron en alerta a su compañera: "¿Cómo? ¿Perdona? ¿Qué estás queriendo dar a entender? ¿Que nos llevamos mal o algo?".

"Siempre me ha puesto a parir"

"No entiendo por qué estás buscando el enfrentamiento continuamente", acusó Molinero, para sorpresa de los presentes. "Es que este hombre, por llamarlo de alguna manera...", arrancó la colaboradora, despertando abucheos entre el público y ganándose un toque de Aramendi. "No he dicho nada grave. No he insultado a nadie ni le he faltado el respeto a nadie", se defendió Molinero, para después señalar que Blanco "se ha puesto a criticarme en un montón de programas que he salido, siempre me ha puesto a parir". "El último día vino, me intentó hablar bien, fingí que no me acordaba de nada y he intentado tener una buena relación contigo. Y ahora de repente estás buscando un enfrentamiento, ¿de dónde?", cuestionó la madrileña.

"Para nada, creo que todo el mundo puede decir de mí muchas cosas, pero intento ser respetuoso y lo único que te he dicho cuando he empezado a hablar, porque el presentador me ha dado paso, es que, por favor, respetaras mi turno", se defendió Blanco, antes de subrayar que "eso no es buscar un enfrentamiento. Es pedirte que me trates del mismo modo con el que yo trato en este y muchos programas, que es con respeto". "El programa va así, unos hablan y otros contestan", argumentó Molinero, después de la ovación a su compañero, al que dejó claro que sus "cortes", "conmigo no, ya te lo digo yo, vamos". "Creo que hay otras formas de decir las cosas. Me da igual cómo sea", recalcó Molinero, mientras Aramendi seguía con la gala.