Por Beatriz Prieto |

La noche del domingo 15 de septiembre, 'Gran Hermano' vivió la segunda gala de su debate semanal con Ion Aramendi al frente. El programa dio entonces a conocer a los concursantes la lista de nominados, compuesta por Óscar Landa, Luis, Juan Luis Quintana, Nerea Minguela y Ruvens Pérez. Una lista que se redujo a cuatro integrantes gracias al privilegio que recibieron Edi Insua, Elsa Mateos y Manu Vulcán.

Manu, Elsa y Edi salvan a Ruvens de la nominación en 'Gran hermano: El debate'

Como reto inaugural de la edición,, de 8848 metros de altura, cifra que incluso duplicaron con su trabajo, al superar los diecisiete mil metros escalados. De este modo, los concursantes se aseguraban el presupuesto completo de comida para la semana, a lo que el programa sumó. No obstante, lejos de recaer en las manos de un único concursante,, quienes se trasladaron al confesionario para conocer su privilegio y debatir su decisión.

El debate entre los tres afortunados, sin embargo, duró bastante poco, dado que la vasca era la única que "tenía otro nombre que decir", aunque "hemos llegado a un acuerdo, me han convencido". Tal y como reconoció la propia Elsa, su deseo había sido salvar a Juan en lugar de Ruvens, como acabaron acordando: "Es un tío con el que me llevo superbien, siempre está pendiente de mí, me cuida mogollón, se preocupa por mí, estoy muy a gusto con él y le tengo aprecio". "Mis compañeros lo ven una persona fuerte y yo también, que se podría salvar a sí mismo, por eso el apoyo es para Ruvens", aclaró la concursante, sobre su "rendición" a la hora de salvar a Juan.

"Es un pilar en esta casa"

"Manu y yo tenemos más afinidad con Ruvens, para mí es un pilar en esta casa. Con Juan me llevo muy bien, pero si tengo que dar un nombre, escojo a Ruvens, aunque con Juan no tengo ningún problema y creo que se va a salvar", declaró por su parte Edi, algo con lo que coincidió su compañero, aunque con una pequeña pega. "En algún momento he dudado un poco de ciertos comportamientos y pienso que ha jugado con estrategia", matizó Manu, después de recalcar su buena relación con Juan.

Aramendi señaló el hecho de que los tres debían guardar silencio acerca de cualquier pista sobre su privilegio. Un reto que no duró demasiado, puesto que el presentador les animó a desvelarlo todo en los últimos segundos de la gala. El trío daba así una alegría a Ruvens, a quien felicitaron el resto de nominados, antes de que el programa desvelara cuál era el porcentaje del salvado: el manchego había acumulado un 10% de los votos negativos, frente al 41%, el 30%, el 14% y el 5% del resto de sus compañeros en la palestra.